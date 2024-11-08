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Республиканцы на пути к контролю сразу трех ветвей власти в США

Большинство в конгрессе – ключ к реализации планов Трампа в экономике и по контролю миграции
Роман Романов
Пол Юнге, кандидат от республиканцев в палату представителей США в 8-м избирательном округе Мичигана./ AP / Paul Sancya

В США продолжается подсчет голосов на выборах в конгресс. И если в сенате республиканцы уже сумели получить большинство – при нынешнем раскладе, с 3 января 2025 г. они будут контролировать 52 мандата из 100, то в палате представителей победитель пока не определился.

Согласно большинству американских изданий, на вечер 8 ноября республиканцы получали 211 мандатов в нижней палате конгресса, а демократы – 199. Для большинства партии нужно набрать 218 мандатов. Если республиканцам это удастся, то с января 2025 г. и как минимум до января 2027 г. (дата промежуточных выборов) они будут контролировать сразу три ветви власти: исполнительную во главе с президентом, законодательную через конгресс и судебную, представленную Верховным судом США.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты полагают, что первые решения администрации избранного президента Дональда Трампа будут связаны с ограничением нелегальной миграции и снижением корпоративного налога. Это положение подтверждается публичными выступлениями самого Трампа, его союзников в конгрессе, а также официальной платформой Республиканской партии за 2024 г.

Экономика и миграция

В ходе президентской выборной кампании Трамп не раз заявлял о намерении в первый же день начать самую крупную операцию по депортации нелегальных мигрантов. Как сообщает Reuters, часть этого плана – использовать закон об иностранных врагах 1798 г. для ускоренной депортации лиц, подозреваемых в участии в криминальных организациях. В агентстве полагают, что такая мера может быть оспорена как в местных, так и федеральных судах.

Например, 7 ноября губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом сообщил на своей странице в X, что штат намерен «бороться» с Трампом: «Собрал специальную сессию для укрепления наших правовых ресурсов и защиты нашего штата от незаконных действий будущей администрации Трампа». По данным Associated Press, губернатор Нью-Йорка демократ Кэти Хокул планирует регулярно встречаться со своими советниками и обсуждать юридическую и судебную стратегию по защите «ключевых сфер, которые подвергаются угрозе от Трампа». Среди них она назвала права на аборт, общие гражданские права и иммиграционную систему.

Кроме того, преподаватели школы государственной политики USC Price в своей совместной статье от 17 октября заявили, что массовая депортация при действующем законодательстве может занять годы. Не в последнюю очередь такие сроки обусловлены числом нелегалов на территории США. По данным Института миграционной политики США, их около 11 млн, из которых 5,3 млн – из Мексики, 741 000 – из Сальвадора, 724 000 – из Гватемалы, 553 000 – из Индии, 490 000 – из Гондураса. Единственный способ упростить процедуру, по мнению экспертов, – изменить законодательство.

На экономическом направлении основной приоритет Трампа и его окружения – снижение корпоративного налога, объясняет главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. «Сейчас к власти в США приходит крупный капитал, целью которого является максимальная дерегуляция экономики и поддержка американского бизнеса», – сказал он.

Будучи кандидатом в президенты, Трамп обещал уменьшить корпоративный налог с 21 до 15% для компаний, производящих свои товары в США. Но демократы обвиняют Трампа в потворстве интересам «топ-1% населения», представителей крупного бизнеса. Проигравшая выборы вице-президент демократ Камала Харрис, наоборот, предлагала повысить корпоративный налог до 28%.

Что может помешать Трампу

С республиканским большинством в конгрессе Трамп теоретически имеет возможность осуществить вышеперечисленные нововведения. Более того, у него уже есть опыт успешного взаимодействия с конгрессом в 2017–2018 гг., когда республиканцы удерживали большинство в обеих палатах. Например, в 2018 г. он успешно провел налоговую реформу, одним из результатов которой стало снижение корпоративного налога с 32 до 21%.

Но в сенате у Трампа есть проблема – так называемый филибастер. Согласно этой процедуре, если законопроект не набирает 60 голосов для окончания его обсуждений в сенате, то его нельзя вынести на финальное голосование, где для одобрения нужен всего 51 голос. Поэтому даже с большинством в сенате республиканцам придется искать поддержки у демократов.

Демократы на это не пойдут, но и некоторые республиканцы могут отказаться поддержать инициативу, полагает научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Анастасия Бунина. Она объяснила, что в сенате есть своя структура работы и некоторые однопартийцы будущего президента хоть и выступают за миграционную реформу, но с менее радикальными подходами.

Васильев предполагает, что Трамп может надавить на республиканцев и потребовать «обойти» филибастер, так как полностью его отменить практически невозможно. Но и обход меры остается сложным процессом. «Но с налоговой реформой шансов у республиканцев больше. Хотя сейчас сделать это будет сложнее, чем в 2017–2018 гг.», – сказал он.

Бунина также подчеркнула, что, несмотря на возможность республиканцев сохранить большинство в палате, их перевес может быть незначительным и в этом случае перед Трампом встает другая проблема: «В некоторых округах, где на президентских выборах большинство голосовало за Харрис, на выборах в конгресс могли победить республиканцы. Последние, хоть и являются членами партии Трампа, но из-за особенностей собственного электората не могут поддержать его во всех начинаниях».

Что может помочь Трампу

После вступления в должность 20 января 2025 г. Трамп сможет использовать законные лазейки для частичного обхода законотворческого процесса. Васильев полагает, что Трамп обратится к так называемым исполнительным указам. 

Ввиду постоянно продолжающейся межпартийной борьбы и в силу сложности законодательного процесса президенты США часто прибегали к этому механизму. За почти четыре года президентства нынешний глава государства Джо Байден подписал 143 таких указа, Трамп за первое президентство – 220, а Барак Обама за восемь лет в Белом доме – 276. Самое большое количество таких документов подписал 32-й президент США Франклин Рузвельт, бывший хозяином Белого дома в 1933–1945 гг.: 3721. Ни одного не подписал 9-й президент США Уильям Гаррисон (умер на посту, проработав ровно один месяц, в 1841 г.).

Васильев отметил, что и президентский исполнительный указ может быть отменен конгрессом или Верховным судом. Конгресс может либо одобрить закон, лишающий указ президента законного статуса, либо отказать в финансировании его условий. У президента есть право ветировать альтернативный закон от конгресса, но парламентарии могут преодолеть вето двумя третями голосов в обеих палатах. Верховный суд, в свою очередь, может признать указ главы государства антиконституционным.

Но, по мнению эксперта, наличие республиканского большинства в конгрессе (если республиканцы все-таки победят в палате) и Верховном суде может обезопасить указы Трампа на время его президентства. Его преемник на посту может отменить их таким же исполнительным указом, резюмировал Васильев.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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