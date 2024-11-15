Кандидаты Трампа на посты генпрокурора и директора нацразведки вызвали споры

Кандидаты Трампа на посты генпрокурора и директора нацразведки вызвали спорыИх выбор мог быть предопределен грядущими «чистками» в госаппарате
Минюст и разведывательное сообщество США, весьма вероятно, возглавят ближайшие союзники Дональда Трампа Мэтт Гетц и Тулси Габбард соответственно. По мнению экспертов, их руками будущий президент планирует «очистить» эти ведомства от своих политических противников
Избранный президент США Дональд Трамп объявил о решении выдвинуть на пост генпрокурора (возглавляет министерство юстиции) конгрессмена Мэтта Гетца, а руководителем национальной разведки предложил сделать бывшую демократку Тулси Габбард. Об этом в ночь на 14 ноября сообщил сам Трамп в своей соцсети Truth Social.
По информации спикера палаты представителей республиканца Майка Джонсона, Гетц уже ушел в отставку с поста в конгрессе и готовится занять место в будущей администрации. Решение назначить Гетца генпрокурором вызвало возмущение как у противников, так и у соратников Трампа. Первые видят в Гетце неквалифицированного и ангажированного карьериста, который напрямую будет выполнять волю президента США, хотя по закону тот не имеет права давать указания генпрокурору о начале или завершении расследований.
Подобные опасения породил, в частности, опыт работы Гетца в конгрессе. «Думаю, что многие скептически относятся к его профессиональным качествам», – считает сенатор-демократ Ричард Блюменталь, состоящий в сенатском комитете по делам судопроизводства. Его председатель сенатор-демократ Дик Дурбин и вовсе назвал возможное назначение Гетца «катастрофой» (цитата по Axios).
При этом и у значительного количества республиканцев в конгрессе Гетц не вызывает симпатии. Это связано в первую очередь с его ролью в отстранении от должности бывшего спикера палаты представителей республиканца Кевина Маккарти из-за его бюджетных договоренностей с демократами в конце сентября 2023 г. Именно Гетц инициировал ту процедуру, после чего республиканцы несколько недель не могли выбрать нового спикера, что практически парализовало работу палаты. Гетц непопулярен среди партийного мейнстрима. Сам он принадлежит к ультраконсервативной фракции республиканцев – самому протрампистскому крылу партии.
Кроме того, в отношении Гетца проводилась проверка по этическим вопросам, которая была инициирована в палате представителей весной 2021 г. и связана с его личной жизнью и сексуальными отношениями. Согласно заявлению спецкомиссии от июня 2024 г., у нее есть достаточно поводов для продолжения проверки, в том числе по делу о домогательствах и связях с несовершеннолетними. Но, как сообщает CNN, так как теперь Гетц больше не конгрессмен, проверка должна быть завершена. Аналогичное расследование в отношении Гетца было инициировано минюстом еще в 2020 г., но официальных обвинений предъявлено не было. В феврале 2023 г. ведомство заявило о завершении расследования.
Гетц входит в круг наиболее активных противников оказания помощи Украине. Во время выступления ее президента Владимира Зеленского перед конгрессом в декабре 2022 г. он был одним из четырех республиканцев, кто не стал ему аплодировать.
Не менее резкую реакцию вызвало решение Трампа сделать Габбард директором нацразведки. Ей после утверждения в сенате предстоит курировать 18 ведомств, вместе составляющих так называемое разведывательное сообщество.
Недовольство возможным назначением Габбард в основном высказали демократы и их союзники. «Это самая возмутительная новость недели», – сказал один из высокопоставленных демократов в палате Дэниэл Килди. Вышедшая в 2022 г. из демократической партии Габбард (в 2020 г. она даже боролась за номинацию на выборах президента от этой партии) давно впала в немилость ее членов. Они критиковали ее в основном за внешнеполитические взгляды. Например, Габбард не раз обвиняла администрацию президента Джо Байдена в усугублении кризиса на Украине (хотя в 2014 г. она призывала к жесткой санкционной политике в отношении России).
В 2024 г. Габбард официально стала членом республиканской партии, хотя она была одним из критиков Трампа, когда он занимал должность президента США.
Гетц был выбран Трампом с одной целью – прекратить все уголовные дела в отношении него, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. «Трампу нужен человек, который выполнит любой приказ. Гетц подходит для этого на все 100%», – сказал эксперт. Трамп мог увидеть в Гетце лояльного и идеологически близкого себе политика, который поможет бороться с так называемым глубинным государством, говорит политолог-американист Малек Дудаков. Эксперт подчеркнул, что в глазах избранного президента Гетц и Габбард – такие же несистемные политики, как и он сам.
Американисты сошлись во мнении, что еще одна задача назначенцев – структурные изменения во вверенных им ведомствах. Они должны будут назначать лояльных Трампу чиновников и увольнять тех, кто может саботировать его повестку.
Как сообщает CNN, Гетц и Габбард могут столкнуться с трудностями при утверждении их кандидатур сенаторами, несмотря на наличие там республиканского большинства. По данным газеты The Hill, новый лидер республиканцев в сенате Джон Тун готов согласиться на упрощенную процедуру утверждения будущих членов администрации и не затягивать процесс. Но, согласно The Washington Post, один из советников Трампа считает возможным утверждение Гетца только как раз по упрощенной схеме, если на нее согласятся республиканцы.
После убедительной победы Трампа ему не будет оказано серьезного сопротивления в сенате, но несогласие может быть по отдельным решениям, продолжает Васильев. «Если там будут готовы на упрощенный процесс, то шансы утверждения Гетца и Габбард в разы выше, чем при обычном голосовании», – резюмировал эксперт.