Кандидаты Трампа на посты генпрокурора и директора нацразведки вызвали споры

Кроме того, в отношении Гетца проводилась проверка по этическим вопросам, которая была инициирована в палате представителей весной 2021 г. и связана с его личной жизнью и сексуальными отношениями. Согласно заявлению спецкомиссии от июня 2024 г., у нее есть достаточно поводов для продолжения проверки, в том числе по делу о домогательствах и связях с несовершеннолетними. Но, как сообщает CNN, так как теперь Гетц больше не конгрессмен, проверка должна быть завершена. Аналогичное расследование в отношении Гетца было инициировано минюстом еще в 2020 г., но официальных обвинений предъявлено не было. В феврале 2023 г. ведомство заявило о завершении расследования.