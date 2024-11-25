Правительство определило основы госполитики в сфере финансовой отчетности
Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил основные направления государственной политики в сфере бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности до 2030 г., об этом сообщается на официальном сайте кабмина.
«Они будут использоваться в качестве целевого ориентира при подготовке нормативных правовых актов и других регулирующих и плановых отраслевых документов», – отмечается в документе.
По словам властей, необходимо обеспечить более достоверную и расширенную информацию о деятельности экономических субъектов.
Ключевые направления работы в ближайшем будущем – развитие стандартов финансовой отчетности в качестве основного инструмента регулирования, расширение возможностей информационного ресурса бухгалтерской отчетности и совершенствование экономической модели аудиторских организаций.
26 сентября «Ведомости» писали о новых критериях для прекращения полномочий члена совета директоров. Правительство одобрило законопроект, который уточняет условия и сроки признания члена совета директоров выбывшим. Поправки предлагается внести в закон об АО и ООО. Законопроект «о выбытии» разработал Минэк в ответ на просьбу бизнеса.