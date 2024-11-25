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Правительство определило основы госполитики в сфере финансовой отчетности

Ведомости

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил основные направления государственной политики в сфере бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности до 2030 г., об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

«Они будут использоваться в качестве целевого ориентира при подготовке нормативных правовых актов и других регулирующих и плановых отраслевых документов», – отмечается в документе.

По словам властей, необходимо обеспечить более достоверную и расширенную информацию о деятельности экономических субъектов.

Ключевые направления работы в ближайшем будущем – развитие стандартов финансовой отчетности в качестве основного инструмента регулирования, расширение возможностей информационного ресурса бухгалтерской отчетности и совершенствование экономической модели аудиторских организаций.

26 сентября «Ведомости» писали о новых критериях для прекращения полномочий члена совета директоров. Правительство одобрило законопроект, который уточняет условия и сроки признания члена совета директоров выбывшим. Поправки предлагается внести в закон об АО и ООО. Законопроект «о выбытии» разработал Минэк в ответ на просьбу бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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