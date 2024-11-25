Правительство определило основы госполитики в сфере финансовой отчетности

26 сентября «Ведомости» писали о новых критериях для прекращения полномочий члена совета директоров. Правительство одобрило законопроект, который уточняет условия и сроки признания члена совета директоров выбывшим. Поправки предлагается внести в закон об АО и ООО. Законопроект «о выбытии» разработал Минэк в ответ на просьбу бизнеса.