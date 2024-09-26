Кабмин поддержал новые критерии для прекращения полномочий члена совета директоров

Кабмин поддержал новые критерии для прекращения полномочий члена совета директоровЗаконопроект «о выбытии» разработал Минэк в ответ на просьбу бизнеса
Правительство одобрило законопроект, который уточняет условия и сроки признания члена совета директоров (СД) выбывшим, сообщил «Ведомостям» представитель Минэка. Поправки предлагается внести в закон об акционерных обществах (АО) и об обществах с ограниченной ответственностью. Министерство определило несколько обстоятельств, которые позволят признать члена СД выбывшим и не учитывать его голос при принятии решений, следует из документа (есть у «Ведомостей»).
К таким обстоятельствам, во-первых, относится смерть, признание недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим. Во-вторых, вступление в силу обвинительного приговора в виде лишения права занимать определенные должности или дисквалификации. В-третьих, это завершение процедур банкротства в отношении предпринимателя. В-четвертых, письменное уведомление об отказе от своих полномочий, а также «иные случаи».