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/ Экономика

Кабмин поддержал новые критерии для прекращения полномочий члена совета директоров

Законопроект «о выбытии» разработал Минэк в ответ на просьбу бизнеса
Яков Тимаков
Минэк предложил четче прописать, кого из членов СД считать выбывшими/ Сергей Бобылев / ТАСС

Правительство одобрило законопроект, который уточняет условия и сроки признания члена совета директоров (СД) выбывшим, сообщил «Ведомостям» представитель Минэка. Поправки предлагается внести в закон об акционерных обществах (АО) и об обществах с ограниченной ответственностью. Министерство определило несколько обстоятельств, которые позволят признать члена СД выбывшим и не учитывать его голос при принятии решений, следует из документа (есть у «Ведомостей»).

К таким обстоятельствам, во-первых, относится смерть, признание недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим. Во-вторых, вступление в силу обвинительного приговора в виде лишения права занимать определенные должности или дисквалификации. В-третьих, это завершение процедур банкротства в отношении предпринимателя. В-четвертых, письменное уведомление об отказе от своих полномочий, а также «иные случаи».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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