Казахстан готов участвовать в транзите газа из РФ за 10 млрд кубов по спеццене
«Казахстан, безусловно, заинтересован в реализации этого проекта. Если Россия примет соответствующее решение, мы готовы предоставить наши территории для прохождения трассы, за что просим до 10 млрд кубов по согласованной цене на внутренний рынок», – заявил Саткалиев журналистам в кулуарах мажилиса.
Политик подчеркнул, что инициатива должна, в первую очередь, исходить от двух стран, после чего стороны совместно определят для себя удовлетворяющие друг друга условия до начала перевозки.
20 октября «Ведомости» писали об увеличении поставок российского трубопроводного газа в Китай на 23% за январь – сентябрь, экспорт энергоресурсов вырос на $6,1 млрд. По данным китайской таможни, в сентябре объем закупок газа увеличился на 1,8% по сравнению с августом и составил $726 млн.
Согласно заявлению зампреда правительства РФ Александра Новака Россия планирует развитие новых совместных СПГ и нефтегазохимических проектов с Китаем. По его словам, Москва, Пекин и Астана заинтересованы в транзитных поставках газа через Казахстан, поэтому в настоящий момент Россия и Китай рассматривают новый газовый маршрут через Казахстан на 35 млрд куб. м.