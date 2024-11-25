Казахстан готов участвовать в транзите газа из РФ за 10 млрд кубов по спеццене

«Казахстан, безусловно, заинтересован в реализации этого проекта. Если Россия примет соответствующее решение, мы готовы предоставить наши территории для прохождения трассы, за что просим до 10 млрд кубов по согласованной цене на внутренний рынок», – заявил Саткалиев журналистам в кулуарах мажилиса.