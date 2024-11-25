Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Казахстан готов участвовать в транзите газа из РФ за 10 млрд кубов по спеццене

Ведомости

Казахстан предложил свои услуги по перевозке российского газа в Китай через свою территорию. За услугу государство просит до 10 млрд кубов топлива, сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, его слова передает «Интерфакс.Казахстан».

«Казахстан, безусловно, заинтересован в реализации этого проекта. Если Россия примет соответствующее решение, мы готовы предоставить наши территории для прохождения трассы, за что просим до 10 млрд кубов по согласованной цене на внутренний рынок», – заявил Саткалиев журналистам в кулуарах мажилиса.

Политик подчеркнул, что инициатива должна, в первую очередь, исходить от двух стран, после чего стороны совместно определят для себя удовлетворяющие друг друга условия до начала перевозки.

20 октября «Ведомости» писали об увеличении поставок российского трубопроводного газа в Китай на 23% за январь – сентябрь, экспорт энергоресурсов вырос на $6,1 млрд. По данным китайской таможни, в сентябре объем закупок газа увеличился на 1,8% по сравнению с августом и составил $726 млн.

Согласно заявлению зампреда правительства РФ Александра Новака Россия планирует развитие новых совместных СПГ и нефтегазохимических проектов с Китаем. По его словам, Москва, Пекин и Астана заинтересованы в транзитных поставках газа через Казахстан, поэтому в настоящий момент Россия и Китай рассматривают новый газовый маршрут через Казахстан на 35 млрд куб. м.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных