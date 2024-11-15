Новак: Россия и Китай будут развивать новые проекты в СПГ и нефтехимии
Россия планирует развитие новых совместных СПГ и нефтегазохимических проектов с Китаем, сказал вице-премьер РФ Александр Новак на международном форуме «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».
«Мы видим здесь возможные новые проекты, которые могут быть реализованы совместно как в области сжижения природного газа, так и в области нефтегазохимии», – заявил Новак (цитата по ТАСС).
Он также напомнил о том, что у России есть два проекта, где участвуют китайские компании: «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ – 2».
«С проекта "Ямал СПГ" уже осуществляются поставки в Китайскую Народную Республику», – рассказал вице-премьер.
Кроме того, страны сейчас рассматривают новый газовый маршрут через Казахстан на 35 млрд куб. м.
Объем экспорта российского СПГ в октябре стал самым высоким в текущем году, достигнув 3,06 млн т, что на 2,5% больше показателя за аналогичный период 2023 г.