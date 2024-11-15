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Новак: Россия и Китай будут развивать новые проекты в СПГ и нефтехимии

Ведомости

Россия планирует развитие новых совместных СПГ и нефтегазохимических проектов с Китаем, сказал вице-премьер РФ Александр Новак на международном форуме «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«Мы видим здесь возможные новые проекты, которые могут быть реализованы совместно как в области сжижения природного газа, так и в области нефтегазохимии», – заявил Новак (цитата по ТАСС).

Он также напомнил о том, что у России есть два проекта, где участвуют китайские компании: «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ – 2».

«С проекта "Ямал СПГ" уже осуществляются поставки в Китайскую Народную Республику», – рассказал вице-премьер.

Кроме того, страны сейчас рассматривают новый газовый маршрут через Казахстан на 35 млрд куб. м.

Объем экспорта российского СПГ в октябре стал самым высоким в текущем году, достигнув 3,06 млн т, что на 2,5% больше показателя за аналогичный период 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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