Россия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в ж/д сфере
В релизе отмечают, что работа будет направлена на увеличение пропускной способности межгосударственных стыковых пунктов, модернизацию инфраструктуры приграничных станций и цифровизацию перевозок.
Намеченные проекты позволят повысить эффективность трансъевразийских коридоров, увеличить количество перевозок в направлении Восток – Запад и международному транспортному коридору Север – Юг.
Соглашение подписано в рамках рабочего визита президента России Владимира Путина в Астану.
27 ноября Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом. Это уже вторая его поездка в республику за 2024 г.: летом он приезжал туда на саммит Шанхайской организации сотрудничества. В тот же день Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Астане подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.