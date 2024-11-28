Россия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в ж/д сфере

27 ноября Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом. Это уже вторая его поездка в республику за 2024 г.: летом он приезжал туда на саммит Шанхайской организации сотрудничества. В тот же день Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Астане подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.