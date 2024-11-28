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Россия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в ж/д сфере

Ведомости

Железнодорожные компании России ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и Казахстана АО «Национальная компания "Казахстан темир жолы"» (КТЖ) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

В релизе отмечают, что работа будет направлена на увеличение пропускной способности межгосударственных стыковых пунктов, модернизацию инфраструктуры приграничных станций и цифровизацию перевозок.

Намеченные проекты позволят повысить эффективность трансъевразийских коридоров, увеличить количество перевозок в направлении Восток – Запад и международному транспортному коридору Север – Юг.

Соглашение подписано в рамках рабочего визита президента России Владимира Путина в Астану.

27 ноября Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом. Это уже вторая его поездка в республику за 2024 г.: летом он приезжал туда на саммит Шанхайской организации сотрудничества. В тот же день Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Астане подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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