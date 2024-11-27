Путин и Токаев подписали заявление об углублении стратегического партнерства
Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Астане подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.
27 ноября Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом. Это уже вторая его поездка в республику за 2024 г.: летом он приезжал туда на саммит Шанхайской организации сотрудничества.
В преддверии визита президент РФ написал в статье для «Казахстанской правды», что если в 2023 г. товарооборот между странами преодолел планку в $28 млрд, то в январе – сентябре уже составил $20 млрд. Кроме того, две страны реализовали 90 проектов на сумму более $18 млрд, а еще 49 перспективных проектов находятся на стадии исполнения.
В ходе встречи с Токаевым Путин заявил, что отношения между странами складываются «самым лучшим образом», Казахстан является стратегическим партнером и «действительно надежным союзником». Токаев также подтвердил, что сотрудничество государств «развивается по восходящей линии», и задача властей – способствовать дальнейшему развитию торговли, инвестициям, укреплению контактов в гуманитарной и образовательной сферах.