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Путин и Токаев подписали заявление об углублении стратегического партнерства

Ведомости

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Астане подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.

27 ноября Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом. Это уже вторая его поездка в республику за 2024 г.: летом он приезжал туда на саммит Шанхайской организации сотрудничества.

В преддверии визита президент РФ написал в статье для «Казахстанской правды», что если в 2023 г. товарооборот между странами преодолел планку в $28 млрд, то в январе – сентябре уже составил $20 млрд. Кроме того, две страны реализовали 90 проектов на сумму более $18 млрд, а еще 49 перспективных проектов находятся на стадии исполнения.

В ходе встречи с Токаевым Путин заявил, что отношения между странами складываются «самым лучшим образом», Казахстан является стратегическим партнером и «действительно надежным союзником». Токаев также подтвердил, что сотрудничество государств «развивается по восходящей линии», и задача властей – способствовать дальнейшему развитию торговли, инвестициям, укреплению контактов в гуманитарной и образовательной сферах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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