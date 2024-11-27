Путин и Токаев подписали заявление об углублении стратегического партнерства

В преддверии визита президент РФ написал в статье для «Казахстанской правды», что если в 2023 г. товарооборот между странами преодолел планку в $28 млрд, то в январе – сентябре уже составил $20 млрд. Кроме того, две страны реализовали 90 проектов на сумму более $18 млрд, а еще 49 перспективных проектов находятся на стадии исполнения.