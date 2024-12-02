«Транснефть» сообщила о штатной подаче нефти по «Дружбе» в направлении ФРГ
Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Германии идет в соответствии с графиком, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление «Транснефти». Компания выполнила обязательства по объемам транспортировки на территории России и Белоруссии.
До этого в Польше в районе Пнево Великопольского воеводства произошла утечка из нефтепровода «Дружба». Местный оператор PERN не исключает никаких версий повреждения трубопровода – от диверсии до чисто технических причин. Он отключил одну их насосных станций.
Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е гг. для доставки нефти из СССР в страны соцлагеря в Восточной Европе. Он начинается в Самарской области и проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. Северная ветка проходит через Белоруссию в Польшу, Германию и страны Прибалтики, южная – через территорию Украины в Чехию, Венгрию и Словакию. По данным «Транснефти», экспорт топлива по «Дружбе» в дальнее зарубежье в 2021 г. составил 35,9 млн т.