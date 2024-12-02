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«Лента» приобретает сеть дрогери «Улыбка радуги»

Ведомости

Компания «Лента» приобретает сеть магазинов товаров товаров для дома и ухода за собой формата дрогери «Улыбка радуга». ФАС одобрила сделку. Об этом сообщает пресс-служба «Ленты».

Сделка была заключена в рамках стратегии преобразования «Ленты» в мультиформатного ритейлера. Она, по данным пресс-службы, даст возможность занять лидирующее положение на рынке услуг, где прогнозируется рост оборота до 1 трлн руб.к концу года.

«Улыбка радуги» занимает ведущие позиции в формате дрогери и является лидером в ключевом для «Ленты» северо-западном федеральном округе. К моменту завершения сделки сеть насчитывала 1535 магазинов и три распределительных центра. За девять месяцев 2024 г. сеть достигла выручки в размере 29,6 млрд руб., что на 17,4% превышает показатели предыдущего года.

«Улыбка радуга» останется отдельным направлением, сохраняя текущие операционные процессы и бренд. Предполагается, что сеть продолжит расширять географическое присутствие, в частности усиливая позиции в Московском регионе.

Чистая прибыль сети гипермаркетов «Лента» по итогам III квартала 2024 г. по МСФО увеличилась до 4,36 млрд руб.. Компания нарастила прибыль в 17 раз по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 г. За квартал группа открыла 135 магазинов у дома, один гипермаркет и четыре супермаркета. Общая торговая площадь увеличилась на 39,8% и составила почти 2,38 млн кв. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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