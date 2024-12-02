«Лента» приобретает сеть дрогери «Улыбка радуги»

Чистая прибыль сети гипермаркетов «Лента» по итогам III квартала 2024 г. по МСФО увеличилась до 4,36 млрд руб.. Компания нарастила прибыль в 17 раз по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 г. За квартал группа открыла 135 магазинов у дома, один гипермаркет и четыре супермаркета. Общая торговая площадь увеличилась на 39,8% и составила почти 2,38 млн кв. м.