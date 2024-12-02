«Лента» приобретает сеть дрогери «Улыбка радуги»
Сделка была заключена в рамках стратегии преобразования «Ленты» в мультиформатного ритейлера. Она, по данным пресс-службы, даст возможность занять лидирующее положение на рынке услуг, где прогнозируется рост оборота до 1 трлн руб.к концу года.
«Улыбка радуги» занимает ведущие позиции в формате дрогери и является лидером в ключевом для «Ленты» северо-западном федеральном округе. К моменту завершения сделки сеть насчитывала 1535 магазинов и три распределительных центра. За девять месяцев 2024 г. сеть достигла выручки в размере 29,6 млрд руб., что на 17,4% превышает показатели предыдущего года.
«Улыбка радуга» останется отдельным направлением, сохраняя текущие операционные процессы и бренд. Предполагается, что сеть продолжит расширять географическое присутствие, в частности усиливая позиции в Московском регионе.
Чистая прибыль сети гипермаркетов «Лента» по итогам III квартала 2024 г. по МСФО увеличилась до 4,36 млрд руб.. Компания нарастила прибыль в 17 раз по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 г. За квартал группа открыла 135 магазинов у дома, один гипермаркет и четыре супермаркета. Общая торговая площадь увеличилась на 39,8% и составила почти 2,38 млн кв. м.