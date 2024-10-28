Чистая прибыль «Ленты» в III квартале увеличилась в 17 раз
Показатель EBITDA составил 16,982 млрд руб (рост в 2,4 раза), рентабельность по EBITDA увеличилась до 8,1%. Выручка увеличилась до 210,9 млрд руб (рост на 55,1%). Розничные продажи составили 209,3 млрд руб. (рост на 57,7% год к году). Валовая прибыль выросла на 66,8% г/г, составив 46,2 млрд руб., валовая рентабельность увеличилась на 154 б. п., до 21,9%.
За квартал группа открыла 135 магазинов у дома, один гипермаркет и четыре супермаркета. Общая торговая площадь увеличилась на 39,8% и составила почти 2,38 млн кв. м.
На фоне отчетности акции «Ленты» на Мосбирже росли на 4,54%, от 1011 руб. в 12:08 мск до 1057 руб. по состоянию на 12:12 мск.
Во II квартале этого года выручка сети в апреле – июне увеличилась на 59,7% г/г, до 211,6 млрд руб. Чистая прибыль выросла сразу в 72 раза – со 103 млн руб. до 7,39 млрд руб. EBITDA достигла 16,7 млрд руб. (+2,8 раза).