Чистая прибыль «Ленты» в III квартале увеличилась в 17 раз

Чистая прибыль сети гипермаркетов «Лента» по итогам III квартала 2024 г. по МСФО увеличилась до 4,36 млрд руб., следует из сообщения компании в центре раскрытия корпоративной информации. Компания нарастила прибыль в 17 раз по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 г.