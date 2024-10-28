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Чистая прибыль «Ленты» в III квартале увеличилась в 17 раз

Ведомости

Чистая прибыль сети гипермаркетов «Лента» по итогам III квартала 2024 г. по МСФО увеличилась до 4,36 млрд руб., следует из сообщения компании в центре раскрытия корпоративной информации. Компания нарастила прибыль в 17 раз по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 г.

Показатель EBITDA составил 16,982 млрд руб (рост в 2,4 раза), рентабельность по EBITDA увеличилась до 8,1%. Выручка увеличилась до 210,9 млрд руб (рост на 55,1%). Розничные продажи составили 209,3 млрд руб. (рост на 57,7% год к году). Валовая прибыль выросла на 66,8% г/г, составив 46,2 млрд руб., валовая рентабельность увеличилась на 154 б. п., до 21,9%.

За квартал группа открыла 135 магазинов у дома, один гипермаркет и четыре супермаркета. Общая торговая площадь увеличилась на 39,8% и составила почти 2,38 млн кв. м.

На фоне отчетности акции «Ленты» на Мосбирже росли на 4,54%, от 1011 руб. в 12:08 мск до 1057 руб. по состоянию на 12:12 мск.

Во II квартале этого года выручка сети в апреле – июне увеличилась на 59,7% г/г, до 211,6 млрд руб. Чистая прибыль выросла сразу в 72 раза – со 103 млн руб. до 7,39 млрд руб. EBITDA достигла 16,7 млрд руб. (+2,8 раза).

29 июля «Ведомости» писали, что акции ритейлера в ходе торгов на Мосбирже резко подорожали после выхода сильного отчета за II квартал и первую половину 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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