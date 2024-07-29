Акции «Ленты» взлетели почти на 6% на фоне сильного отчета

Выручка сети в апреле-июне увеличилась на 59,7% г/г, до 211,6 млрд руб. Чистая прибыль выросла сразу в 72 раза — со 103 млн руб. до 7,39 млрд руб. EBITDA достигла 16,7 млрд руб. (+2,8 раза). Рентабельность по этому показателю увеличилась с 4,5% до 7,9%. Ретейлеру также удалось существенно снизить долговую нагрузку: в номинальном выражении чистый долг снизился на 3%, до 92,46 млрд руб., но его соотношение к EBITDA сократилось с 2,8х до 1,7х.