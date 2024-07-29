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Акции «Ленты» взлетели почти на 6% на фоне сильного отчета

Ведомости

Акции ретейлера «Лента» в ходе торгов на Мосбирже 29 июля резко подорожали после выхода сильного отчета за второй квартал и первую половину 2024 г. В моменте котировки росли на 5,89% к предыдущему закрытию, до 1178 руб. К 16:24 акции торговались по 1164 руб. (+4,63%).

Выручка сети в апреле-июне увеличилась на 59,7% г/г, до 211,6 млрд руб. Чистая прибыль выросла сразу в 72 раза — со 103 млн руб. до 7,39 млрд руб. EBITDA достигла 16,7 млрд руб. (+2,8 раза). Рентабельность по этому показателю увеличилась с 4,5% до 7,9%. Ретейлеру также удалось существенно снизить долговую нагрузку: в номинальном выражении чистый долг снизился на 3%, до 92,46 млрд руб., но его соотношение к EBITDA сократилось с 2,8х до 1,7х.

Выручка «Ленты» за полугодие увеличилась сопоставимо – рост на 60,8%, до 413,6 млрд руб. Чистая прибыль за этот период составила 10,9 млрд руб. против чистого убытка 2,4 млрд руб. годом ранее. EBITDA выросла в 3,4 раза, до 29,7 млрд руб., а рентабельность по ней – с 3,4% до 7,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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