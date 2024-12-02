«Газпром» может провести ВОСА для переизбрания совета директоров в 2025 году
Агентство напоминает, что совет директоров компании включает 11 участников. В текущем составе он был избран летом 2023 г. на трехлетний срок – до середины 2026 г.
В сентябре совет директоров «Газпрома» покинул бывший министр энергетики Николай Шульгинов. Его избрали в Государственную думу. Согласно закону «О статусе сенатора и статусе депутата Госдумы», депутат не может входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, а также участвовать в деятельности по управлению хозяйственным обществом или коммерческой организацией.