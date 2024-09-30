Шульгинов покинул совет директоров «Газпрома» после избрания в Госдуму
Бывший министр энергетики Николай Шульгинов покинул совет директоров «Газпрома» после избрания в Государственную думу. Информацию о нем удалили на официальном сайте компании.
Там также указано, что Шульгинов сложил полномочия 12 сентября. Его избрали в совет директоров ПАО «Газпром» 30 июня 2023 г. Согласно закону «О статусе сенатора и статусе депутата Госдумы», депутат не может входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, а также участвовать в деятельности по управлению хозяйственным обществом или коммерческой организацией.
На выборах в сентябре Шульгинов набрал 55,31% по одномандатному избирательному округу №35 (Республика Хакасия – Хакасский). 16 сентября его включили в состав фракции «Единая Россия». 17 сентября депутаты Госдумы приняли постановление о назначении Шульгинова на должность главы комитета по энергетике.