Госдума приняла постановление об избрании Абрамченко на пост вице-спикера

Депутаты Госдумы также приняли постановление о назначении экс-министра энергетики РФ Николая Шульгинова на должность главы комитета по энергетике, а экс-министра спорта Олега Матыцина – на должность главы комитета по спорту. Ольга Казакова стала председателем комитета по культуре, а Ирина Белых – председателем комитета по просвещению.