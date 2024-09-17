Госдума приняла постановление об избрании Абрамченко на пост вице-спикера

Госдума приняла постановление об избрании Абрамченко на пост вице-спикераШульгинов, Матыцин, Белых и Казакова стали главами комитетов Госдумы
Госдума приняла постановление об избрании депутата Виктории Абрамченко на должность вице-спикера палаты парламента, следует из статуса документа на сайте думской базы.
Депутаты Госдумы также приняли постановление о назначении экс-министра энергетики РФ Николая Шульгинова на должность главы комитета по энергетике, а экс-министра спорта Олега Матыцина – на должность главы комитета по спорту. Ольга Казакова стала председателем комитета по культуре, а Ирина Белых – председателем комитета по просвещению.
16 сентября Абрамченко включили в состав фракции «Единая Россия». До этого она победила на довыборах в Госдуму от Ростовской области. По одномандатному избирательному округу №152 она набрала 75,73% голосов избирателей.
Бывший министр спорта Олег Матыцин победил на выборах в Госдуму от Брянской области. По одномандатному округу №78 он набрал 68,01% голосов. Бывший министр энергетики Николай Шульгинов набрал 55,31% по одномандатному избирательному округу №35 (Республика Хакасия – Хакасский). Шульгинов выдвигался на выборы самовыдвиженцем, Абрамченко и Матыцин – от «Единой России».