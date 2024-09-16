Абрамченко, Матыцин и Шульгинов включены в состав фракции ЕР в Госдуме

Врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев по результатам выборов заявил, что кандидаты от партии победили в абсолютном большинстве кампаний. На выборах в заксобрания в 13 субъектах партия получила 545 мандатов из 659 (это 82%) против 436 мандатов из 659 в 2019 г. (66%). На выборах в думы административных центров партия получила 516 мандатов из 610.