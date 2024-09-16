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Абрамченко, Матыцин и Шульгинов включены в состав фракции ЕР в Госдуме

Ведомости

Виктория Абрамченко, Олег Матыцин и Николай Шульгинов на общем собрании фракции «Единая Россия» в Госдуме включены в ее состав единогласно, передает корреспондент «Ведомостей».

В Думе состоялось фракционное собрание. Шульгинов выдвигался на выборы самовыдвиженцем, Абрамченко и Матыцин – от «Единой России». Партия предложит кандидатуру Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы. Шульгинова предложат на пост главы комитета по энергетике, а Матыцина – на должность руководителя комитета по спорту.

На собрании фракция также предложила назначить Ольгу Казакову председателем комитета по культуре, а Ирину Белых – председателем комитета по просвещению.

Выборы проходили с 6 по 8 сентября. Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко победила на довыборах в Госдуму от Ростовской области. По одномандатному избирательному округу №152 она набрала 75,73% голосов избирателей.

Бывший министр спорта Олег Матыцин победил на выборах в Госдуму от Брянской области. По одномандатному округу №78 он набрал 68,01% голосов. Бывший министр энергетики Николай Шульгинов набрал 55,31% по одномандатному избирательному округу №35 (Республика Хакасия – Хакасский).

Врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев по результатам выборов заявил, что кандидаты от партии победили в абсолютном большинстве кампаний. На выборах в заксобрания в 13 субъектах партия получила 545 мандатов из 659 (это 82%) против 436 мандатов из 659 в 2019 г. (66%). На выборах в думы административных центров партия получила 516 мандатов из 610.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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