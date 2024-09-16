Абрамченко, Матыцин и Шульгинов включены в состав фракции ЕР в Госдуме
Виктория Абрамченко, Олег Матыцин и Николай Шульгинов на общем собрании фракции «Единая Россия» в Госдуме включены в ее состав единогласно, передает корреспондент «Ведомостей».
В Думе состоялось фракционное собрание. Шульгинов выдвигался на выборы самовыдвиженцем, Абрамченко и Матыцин – от «Единой России». Партия предложит кандидатуру Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы. Шульгинова предложат на пост главы комитета по энергетике, а Матыцина – на должность руководителя комитета по спорту.
На собрании фракция также предложила назначить Ольгу Казакову председателем комитета по культуре, а Ирину Белых – председателем комитета по просвещению.
Выборы проходили с 6 по 8 сентября. Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко победила на довыборах в Госдуму от Ростовской области. По одномандатному избирательному округу №152 она набрала 75,73% голосов избирателей.
Бывший министр спорта Олег Матыцин победил на выборах в Госдуму от Брянской области. По одномандатному округу №78 он набрал 68,01% голосов. Бывший министр энергетики Николай Шульгинов набрал 55,31% по одномандатному избирательному округу №35 (Республика Хакасия – Хакасский).
Врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев по результатам выборов заявил, что кандидаты от партии победили в абсолютном большинстве кампаний. На выборах в заксобрания в 13 субъектах партия получила 545 мандатов из 659 (это 82%) против 436 мандатов из 659 в 2019 г. (66%). На выборах в думы административных центров партия получила 516 мандатов из 610.