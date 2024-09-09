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Якушев: «Единая Россия» победила в большинстве кампаний

Ведомости

Кандидаты от партии «Единая Россия» победили в абсолютном большинстве кампаний на выборах в регионах России. Об этом сообщил врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев на брифинге в ТАСС.

«Партия выдвигала более 36 000 кандидатов на 35 000 мандатов и, по предварительным данным, одержала победу в абсолютном большинстве кампаний. Партия подтвердила статус ведущей политической силы, партии большинства и партии президента», – сказал Якушев. Его слова приводятся в Telegram-канале «Единой России».

По его словам, кандидаты от партии победили на всех выборах высших должностных лиц регионов. На выборах в заксобрания в 13 субъектах партия получила 545 мандатов из 659 (это 82%) против 436 мандатов из 659 в 2019 г. (66%). На выборах в думы административных центров партия получила 516 мандатов из 610.

На довыборах в Госдуму победу одержали бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, бывший министр спорта Олег Матыцин (оба – кандидаты от «Единой России») и экс-министр энергетики Николай Шульгинов (самовыдвиженец).

С 6 по 8 сентября жители 83 регионов РФ проголосовали на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирали губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице также прошли выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране состоялись около 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.

Председатель ЦИК Элла Памфилова указала на высокую явку через ДЭГ. По данным Минцифры, дистанционно проголосовали более 827 000 избирателей на выборах разных уровней в 25 регионах страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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