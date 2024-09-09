Якушев: «Единая Россия» победила в большинстве кампаний
Кандидаты от партии «Единая Россия» победили в абсолютном большинстве кампаний на выборах в регионах России. Об этом сообщил врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев на брифинге в ТАСС.
«Партия выдвигала более 36 000 кандидатов на 35 000 мандатов и, по предварительным данным, одержала победу в абсолютном большинстве кампаний. Партия подтвердила статус ведущей политической силы, партии большинства и партии президента», – сказал Якушев. Его слова приводятся в Telegram-канале «Единой России».
По его словам, кандидаты от партии победили на всех выборах высших должностных лиц регионов. На выборах в заксобрания в 13 субъектах партия получила 545 мандатов из 659 (это 82%) против 436 мандатов из 659 в 2019 г. (66%). На выборах в думы административных центров партия получила 516 мандатов из 610.
На довыборах в Госдуму победу одержали бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, бывший министр спорта Олег Матыцин (оба – кандидаты от «Единой России») и экс-министр энергетики Николай Шульгинов (самовыдвиженец).
С 6 по 8 сентября жители 83 регионов РФ проголосовали на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирали губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице также прошли выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране состоялись около 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.
Председатель ЦИК Элла Памфилова указала на высокую явку через ДЭГ. По данным Минцифры, дистанционно проголосовали более 827 000 избирателей на выборах разных уровней в 25 регионах страны.