Песков анонсировал встречу Путина с избранными губернаторами
Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с избранными губернаторами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Традиционно она (встреча. – “Ведомости”) проходит, будет и на этот раз. Мы сообщим, когда», – сказал представитель Кремля.
С 6 по 8 сентября жители 83 регионов РФ проголосовали на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирали губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице также прошли выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране состоялись около 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.
Самая высокая явка в регионах, где проходили выборы губернаторов, зафиксирована в Башкирии (69,22%) и Кемеровской области (64,57%), а самая низкая – в Хабаровском крае (31,10%). Председатель ЦИК Элла Памфилова указала на высокую явку через ДЭГ. По данным Минцифры, дистанционно проголосовали более 827 000 избирателей на выборах разных уровней в 25 регионах страны.
В 2023 г. традиционную встречу с избранными главами регионов Путин провел 28 сентября. Президент заявил, что выборы прошли «открыто, честно и в конкурентной борьбе», а высокая явка показывает «растущую гражданскую зрелость нашего общества». Среди задач, которые стоят перед губернаторами, Путин обозначил повышение качества и уровня жизни в регионах.