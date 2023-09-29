Владимир Путин дал наставления избранным в начале сентября губернаторам

В завершение Путин сказал, что проблем очень много. «Там, где аварийное жилье, люди в конце концов из трущоб должны выехать или нет? Там, где не хватает еще, к сожалению, до сих пор места в дошкольных учебных заведениях, там, где люди еще водят своих детей в школы с тремя сменами и так далее, где не хватает врачей скорой помощи, где вопросы еще не решены с проблемами рынка труда, где есть еще вопросы, связанные с демографией», – отметил он, добавив, что сейчас есть все возможности для решения этих проблем.