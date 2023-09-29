Владимир Путин дал наставления избранным в начале сентября губернаторам

Владимир Путин дал наставления избранным в начале сентября губернаторамГлавы регионов в свою очередь благодарили президента, в том числе за его высокие рейтинги
Президент провел традиционную встречу с избранными главами регионов. В ней приняли участие 26 губернаторов, которые избрались в этом году. Президент (общение проходило по видеоконференцсвязи) сначала поздравил глав регионов с победой на выборах, отметив, что там, где проходили прямые выборы, все губернаторы победили в первом туре.
По его мнению, выборы прошли «открыто, честно и в конкурентной борьбе», а высокая явка показывает «растущую гражданскую зрелость нашего общества». Высокий же уровень доверия избирателей означает большую ответственность, добавил президент.
Путин отметил, что впервые «теперь уже по российскому закону» пошли выборы в «Донбассе и Новороссии», в том числе глав регионов там избирали региональные парламенты. По мнению Путина, это «важный шаг на пути полноценного вхождения новых регионов в единое правовое, государственное пространство нашей большой страны».
Президент говорил, что среди задач, которые стоят перед губернаторами, – повышение качества и уровня жизни в регионах. «Ключевой фактор для благополучия российских семей, повышения их доходов, решения демографических и социальных задач – это развитие региональных экономик, укрепление их кадровой, образовательной, технологической базы, создание новых рабочих мест», – сказал президент.
Заявил он и о том, что внешнее давление стало «мощным стимулом для роста наших собственных производств», и наставил губернаторов на тесную работу с правительством, чтобы оказывать поддержку компаниям, которые «готовы занимать освобождающиеся ниши». Также президент подчеркнул важность подготовки кадров, развития инфраструктуры в регионах, поддержки участников спецоперации.
Из 26 присутствовавших на встрече губернаторов выступили только четверо – мэр Москвы Сергей Собянин, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Собянин поблагодарил президента за поддержку и прямо заявил, что результаты на выборах «во многом связаны с рейтингом» Путина, а также госполитикой и консолидацией общества.
Мэр отметил, что главы регионов после выборов должны актуализировать планы развития. К примеру, в Москве программы развития не только не отменяются, заявил Собянин, напротив, становятся более интенсивными, а упор делается на развитие микроэлектроники, фотоники, фармацевтики, автомобилестроения, заводов для ОПК и для авиастроения.
Где выбирали губернаторов
Выборы глав регионов проходили 10 сентября (в большинстве субъектов – в течение трех дней с 8 сентября). Жители выбирали на прямых выборах глав 21 региона, еще пятеро губернаторов (ЯНАО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей) были избраны заксобраниями. Из 26 избранных губернаторов 24 являются представителями «Единой России», а двое – губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава Хакасии Валентин Коновалов – члены КПРФ.
Пушилин сказал, что, после того как стала известна явка на выборах в ДНР, он услышал фразу: «Донбасс не перестает удивлять». Явка в ДНР была, по сообщениям «Единой России», 76%, причем в первый день голосования, 8 сентября, она составила 60%. Нынешняя численность избирателей в ДНР не публиковалась.
По мнению Пушилина, такая явка является «знаком одобрения того курса, которому следует ДНР уже в составе нашей великой родины». Пушилин поблагодарил за поддержку президента, правительство, Госдуму и Совет Федерации, а также регионы, которые взяли шефство над городами ДНР.
Пасечник же благодарил президента, руководство «Единой России», жителей и депутатов ЛНР за поддержку. Он заверил, что руководство ЛНР продолжит работу «направленную на развитие ЛНР и на укрепление могущества и процветания нашей великой и единой родины».
А Котюков поблагодарил президента за доверие. «Для меня это первый раз, абсолютно новый опыт», – признался избранный губернатор.
По его словам, перед ним стоят задачи решить проблемы, которые касаются развития экономики и ОПК, инфраструктуры, социальной сферы и поддержки участников спецоперации. Для этого надо объединять усилия федеральных, региональных органов власти, муниципалитетов и работодателей.
В завершение Путин сказал, что проблем очень много. «Там, где аварийное жилье, люди в конце концов из трущоб должны выехать или нет? Там, где не хватает еще, к сожалению, до сих пор места в дошкольных учебных заведениях, там, где люди еще водят своих детей в школы с тремя сменами и так далее, где не хватает врачей скорой помощи, где вопросы еще не решены с проблемами рынка труда, где есть еще вопросы, связанные с демографией», – отметил он, добавив, что сейчас есть все возможности для решения этих проблем.
Смысл послевыборных встреч президента с губернаторами состоит в том, чтобы напомнить о решающей роли Кремля в формировании губернаторского корпуса, но также и о его готовности вести прямой диалог с губернаторами и помогать регионам, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «Такие встречи стали политическим символом для властной вертикали – они подчеркивают и само ее наличие, и командный характер работы центра и регионов», – считает он.
Президент на таких встречах ставит задачи и обозначает приоритеты, в том числе в части регионального измерения федеральной политики, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Для губернаторов же это политическая инициация перед новым сроком, это дает дополнительные возможности для выстраивания отношений с федеральными центром и жителями регионов, считает он: «У нас во всех регионах рейтинг президента выше, чем у губернаторов, поэтому главы субъектов так или иначе получают дополнительную поддержку тех избирателей, которые одобряют деятельность президента».