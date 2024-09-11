Общая явка на выборы в ЕДГ-2024 составила рекордные 47,1%В голосовании приняли участие 27,3 млн человек
Общая явка на выборы в Единый день голосования (ЕДГ) составила 47,1%, это рекордный показатель с 2013 г. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе заседания при подведении итогов выборов.
Всего в голосовании приняли участие 27,3 млн человек. Дистанционным электронным голосование (ДЭГ) воспользовались 3 836 801 избирателей. Из них федеральной платформой воспользовались 826 936 человек из 25 субъектов, московской платформой – 3 009 865 человек.
С 6 по 8 сентября жители 83 регионов РФ проголосовали на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирали губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице также прошли выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране состоялись около 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.