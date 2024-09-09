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Кремль: выборы в рамках ЕДГ-2024 прошли образцово и прозрачно

Ведомости

Выборы в России состоялись образцово-прозрачно, понятно и в соответствии с действующими правилами и нормами, Западу не удалось повлиять на ход голосования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представитель Кремля назвал очевидными продолжение попыток из-за рубежа оказать влияние внутриполитический ландшафт в России – и в электронном виде, и в ином виде.

«Но сейчас, конечно, благодаря заранее принимавшимся мерам возможности этих сил из-за границы существенно сужены. Все-таки мы страхуем наш внутриполитический ландшафт от иностранного влияния. И поэтому можно сказать, что выборы состоялись, они прошли, ну наверно, образцово-прозрачно, понятно и в соответствии с действующими правилами и нормами», – сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что исполняющие обязанности глав регионов уверенно победили на выборах.

Выборы разного уровня проходили в 83 регионах России с 6 по 8 сентября. В 21 субъекте избирали губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональном центре проходили выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. В общей сложности в РФ состоялись порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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