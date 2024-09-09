Кремль: выборы в рамках ЕДГ-2024 прошли образцово и прозрачно

«Но сейчас, конечно, благодаря заранее принимавшимся мерам возможности этих сил из-за границы существенно сужены. Все-таки мы страхуем наш внутриполитический ландшафт от иностранного влияния. И поэтому можно сказать, что выборы состоялись, они прошли, ну наверно, образцово-прозрачно, понятно и в соответствии с действующими правилами и нормами», – сказал Песков.