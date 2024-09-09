Кремль: выборы в рамках ЕДГ-2024 прошли образцово и прозрачно
Выборы в России состоялись образцово-прозрачно, понятно и в соответствии с действующими правилами и нормами, Западу не удалось повлиять на ход голосования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Представитель Кремля назвал очевидными продолжение попыток из-за рубежа оказать влияние внутриполитический ландшафт в России – и в электронном виде, и в ином виде.
«Но сейчас, конечно, благодаря заранее принимавшимся мерам возможности этих сил из-за границы существенно сужены. Все-таки мы страхуем наш внутриполитический ландшафт от иностранного влияния. И поэтому можно сказать, что выборы состоялись, они прошли, ну наверно, образцово-прозрачно, понятно и в соответствии с действующими правилами и нормами», – сказал Песков.
Пресс-секретарь главы государства также отметил, что исполняющие обязанности глав регионов уверенно победили на выборах.
Выборы разного уровня проходили в 83 регионах России с 6 по 8 сентября. В 21 субъекте избирали губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональном центре проходили выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. В общей сложности в РФ состоялись порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.