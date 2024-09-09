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В Кремле назвали уверенной победу врио глав регионов на выборах

Ведомости

Исполняющие обязанности глав регионов уверенно победили на выборах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя результаты голосования.

«Вы видите, что в целом исполняющие обязанности глав регионов получили очень хорошие результаты, уверенно победили на выборах. Мы видим достаточно уверенные высокие результаты партии власти. Мы видим очень хорошую организацию выборов. Но в остальном я все-таки предлагаю дождаться итоговых комментариев Центризбиркома», – сказал он.

С 6 по 8 сентября жители 83 регионов России проголосовали на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирали губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице также прошли выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране состоялись около 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.

«Ведомости» писали, что на губернаторских выборах все представители власти набрали больше 70%. Из 21 «основного кандидата» 20 шли от «Единой России», самовыдвиженцем баллотировался только забайкальский губернатор Александр Осипов. Кандидаты партии «получили мандат доверия от избирателей», сообщил, подводя в офисе «Единой России» итоги голосования, ее председатель Дмитрий Медведев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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