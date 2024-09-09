В Кремле назвали уверенной победу врио глав регионов на выборах
Исполняющие обязанности глав регионов уверенно победили на выборах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя результаты голосования.
«Вы видите, что в целом исполняющие обязанности глав регионов получили очень хорошие результаты, уверенно победили на выборах. Мы видим достаточно уверенные высокие результаты партии власти. Мы видим очень хорошую организацию выборов. Но в остальном я все-таки предлагаю дождаться итоговых комментариев Центризбиркома», – сказал он.
С 6 по 8 сентября жители 83 регионов России проголосовали на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирали губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице также прошли выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране состоялись около 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.
«Ведомости» писали, что на губернаторских выборах все представители власти набрали больше 70%. Из 21 «основного кандидата» 20 шли от «Единой России», самовыдвиженцем баллотировался только забайкальский губернатор Александр Осипов. Кандидаты партии «получили мандат доверия от избирателей», сообщил, подводя в офисе «Единой России» итоги голосования, ее председатель Дмитрий Медведев.