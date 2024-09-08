Губернаторы большинства регионов победили оппонентов с разгромным счетом

Самая высокая и самая низкая явка

Самой высокой явка стала в Башкирии и Кузбассе – в двух так называемых электоральных султанатах, которые всегда характеризовались высокой активностью людей на выборах и высоким результатом за действующих глав. В этих регионах не было даже дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В Башкирии в первый день явка была 29%, по итогам двух дней – 51%, итоговая явка – 69% (на 18.00). Явка в Кемеровской области 6 сентября была 46%, по итогам двух дней – 54,6%, итоговая – 63,5% (на 18.00). Самой низкой явка по итогам трех дней голосования оказалась на выборах губернаторов Хабаровского края и Санкт-Петербурга. В обоих регионах на выборах не используется ДЭГ. В Хабаровском крае 6 сентября явка была 13%, по итогам двух дней – 22%. Итоговая явка – 34,7% (на 18.00 8 сентября). В Петербурге 6 сентября по итогам дня явка составила 17%, по итогам двух дней – 27%, а общая явка за три дня оказалась 34%. Из регионов, где ДЭГ было, невысокая явка в Мурманской и Калининградской областях – 35 и 36% соответственно без учета ДЭГ.