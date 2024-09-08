Губернаторы большинства регионов победили оппонентов с разгромным счетом

Губернаторы большинства регионов победили оппонентов с разгромным счетомКампания, судя по первым результатам выборов, не принесла власти серьезных сюрпризов
На губернаторских выборах все представители власти набрали больше 70%, следует из данных ЦИК на момент подписания номера в печать. В большинстве регионов все, кто пытался с ними соперничать на выборах, судя по первым данным, набирают меньше 10% голосов. Из 21 «основного кандидата» 20 шли от «Единой России», самовыдвиженцем баллотировался только забайкальский губернатор Александр Осипов. Кандидаты партии «получили мандат доверия от избирателей», сообщил, подводя в офисе «Единой России» итоги голосования, ее председатель Дмитрий Медведев (см. vedomosti.ru).
Первые данные о победителях по традиции стали поступать из регионов Дальнего Востока. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко получает 80,79% (обработано 100% протоколов), по 7% оказалось у двух его соперников – Павла Ашихмина (КПРФ) и Романа Веденеева («Новые люди»). В Забайкалье у Осипова – 82,29% голосов (99,41% протоколов), ближайший к нему соперник Георгий Шилин (ЛДПР) набрал 7,42%. В Хабаровском крае врио губернатора Дмитрий Демешин по итогам набирает 81,03%, затем идет коммунист Петр Перевезенцев с 8% голосов (100% протоколов).
В Кузбассе врио главы региона Илья Середюк набирает 78,39% (99,94% протоколов), за ним идет Мария Городештян (ЛДПР) – 7,18%. В Курганской области губернатор Вадим Шумков набирает 85,21% (96,36% протоколов), за ним идет Ольга Дружинина (ЛДПР) – 5,5%. На выборах губернатора Челябинской области губернатор Алексей Векслер (после 54,2% подсчитанных протоколов) набирает 82,51%, за ним идет Виталий Пашин (ЛДПР) – 8,16%.
В Оренбургской области губернатор Денис Паслер набирает 78,14%, за ним идет Рамиль Гафаров («Коммунисты России») – 7,28% после подсчета 99,87% протоколов. В Республике Алтай врио главы региона Андрей Турчак получает 78%, за ним идет Александр Кириллов (ЛДПР) – 9% (34% протоколов). В Самарской области по итогам подсчета 96,27% протоколов врио главы региона Вячеслав Федорищев набирает 79,75%, за ним с 6,86% идут Алексей Лескин (КПРФ) и Наталья Бисярина (ЛДПР) с 5,96%.
В Астраханской области губернатор Игорь Бабушкин набирает 78,44% (33,05% протоколов), за ним идет Сергей Севастьянов (КПРФ) – 7,55%. В Санкт-Петербурге после подсчета 19,4% протоколов губернатор Александр Беглов набирает 60,66%, за ним идет Максим Яковлев (ЛДПР) – 18,76%. В Башкирии (28,7% подсчитанных протоколов) у главы региона Радия Хабирова – 73,31%.
Самая высокая и самая низкая явка
Самой высокой явка стала в Башкирии и Кузбассе – в двух так называемых электоральных султанатах, которые всегда характеризовались высокой активностью людей на выборах и высоким результатом за действующих глав. В этих регионах не было даже дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В Башкирии в первый день явка была 29%, по итогам двух дней – 51%, итоговая явка – 69% (на 18.00). Явка в Кемеровской области 6 сентября была 46%, по итогам двух дней – 54,6%, итоговая – 63,5% (на 18.00). Самой низкой явка по итогам трех дней голосования оказалась на выборах губернаторов Хабаровского края и Санкт-Петербурга. В обоих регионах на выборах не используется ДЭГ. В Хабаровском крае 6 сентября явка была 13%, по итогам двух дней – 22%. Итоговая явка – 34,7% (на 18.00 8 сентября). В Петербурге 6 сентября по итогам дня явка составила 17%, по итогам двух дней – 27%, а общая явка за три дня оказалась 34%. Из регионов, где ДЭГ было, невысокая явка в Мурманской и Калининградской областях – 35 и 36% соответственно без учета ДЭГ.
На момент публикации в Курской области было обработано 93,36% протоколов, там побеждает врио главы Алексей Смирнов – 67,32% голосов, на втором месте – Алексей Бобовников от КПРФ (13,69%). В Вологодской области обработано 90,09% протоколов, лидирует Георгий Филимонов – 61,77%, следом за ним – кандидат от КПРФ Александр Морозов с 20,02%. Врио главы Калининградской области Алексей Беспрозванных набирает 76,25% после обработки 85,48% протоколов, на втором месте – представитель ЛДПР Евгений Мишин (9,71%). В Тульской области обработано было 4,86% протоколов, лидирует Дмитрий Миляев – 76,81% голосов, следом – Сергей Гребенщиков («Справедливая Россия – За правду»; 8,24%).
В Липецкой и Мурманской областях по итогам обработки 87,04% и 85,16% протоколов соответственно, побеждают действующие губернаторы и кандидаты от «Единой России» – Игорь Артамонов (81,58% голосов) и Андрей Чибис (75,19% голосов). В Липецкой области на втором месте оказался Анатолий Емельянов от ЛДПР (5,45% голосов), а в Мурманской – Юрий Ваталин от КПРФ (13,4% голосов).
В Ставропольском крае, Волгоградской области и Калмыкии также лидируют действующие губернаторы, выдвинутые на выборы от «Единой России». В Калмыкии обработано 46,93% протоколов, глава региона Бату Хасиков набрал 81,88% голосов, следом за ним – Михаил Намруев от КПРФ (7,6% голосов). В Ставропольском крае обработано 42,69% протоколов. Лидирует действующий глава Владимир Владимиров, который набрал 79,6%. На втором месте – кандидат от КПРФ Виктор Гончаров (9,41%).
В Волгоградской области на губернаторских выборах обработано 16,58% протоколов, лидирует действующий глава Андрей Бочаров («Единая Россия») – 81,87% голосов. Второе место занял Олег Дмитриев от КПРФ (6,33% голосов).
Явка осталась примерно на уровне 2019 г., несмотря на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и трехдневное голосование. На нынешних выборах в 18 регионах голосование за губернаторов продолжалось в течение трех дней 6–8 сентября, в Мурманской и Челябинской областях голосовать могли два дня – 7–8 сентября, в Курганской области – 8 сентября. На губернаторских выборах ДЭГ в этом году использовалось в семи регионах – на Алтае, в Вологодской, Калининградской, Курской, Липецкой, Мурманской и Челябинской областях.
Нынешние губернаторские кампании характеризуются инертностью и в целом проходили с посылом «мы и так работаем», за исключением разве что кампании врио главы Вологодской области Георгия Филимонова, говорит политолог Александр Кынев. В Санкт-Петербурге агитации, к примеру, практически не было, добавляет он: «Но и в большинстве других регионов тоже агитации не было». Интересными он называет «совмещенные кампании» кандидатов в губернаторы и депутатов заксобраний, как в Хабаровском крае, там оппоненты губернаторов возглавляли и списки в региональные парламенты, добавляет эксперт.
Кого еще избрали – но не напрямую
Кроме того, 8 сентября депутаты ХМАО избрали губернатором региона Руслана Кухарука, который с мая был в должности врио главы региона, а до этого занимал пост мэра Тюмени. Депутаты народного собрания Ингушетии избрали на второй срок главу республики Махмуда-Али Калиматова. Парламенты также выбирают глав Крыма и Кабардино-Балкарии.
На выборах в заксобрания же была «дискуссия в рамках дозволенного», причем в основном среди парламентских партий, считает Кынев: «Поскольку есть вопросы с границами публичной дискуссии по основным темам – спецоперация, внешняя политика, экономика, то в кампании использовались такие темы, как самокаты, домашнее насилие, домашние животные, блогеры. Агитация тоже была неполитической, в ней использовались огурцы, помидоры, велосипеды, кошки, собаки, т. е. было стремление либо шокировать, либо рассмешить». C тем, что нынешние выборы характеризуются инерционностью, согласен и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Происходит сужение рамок дискуссии на выборах. А легальная оппозиция держит паузу для сохранения прописки в политической системе».
Консолидация вокруг флага, относительная социально-экономическая стабильность, правильная работа по локальной повестке – эти группы факторов лежат в основе всех текущих кампаний и результатов действующих глав и врио на выборах, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. У избирателей запрос на сухие кампании, потому что есть главная тема, которая людей волнует, – это спецоперация, говорит эксперт: «И пока главный вопрос не решен, все остальные откладываются. Поэтому и представители власти побеждают на выборах – избиратели поддерживают действующее руководство».
Особо яркой политической агитации в ходе нынешней кампании тоже не было, поскольку на выборах пониженный уровень конкурентности, добавляет Костин.