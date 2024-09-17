В Госдуме началось первое пленарное заседание осенней сессии

«Мы с начала специальной военной операции приняли 122 закона, и исходим из того, что создана система мер поддержки участников спецоперации, семей военнослужащих. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы ребята, защищающие нашу страну, находящиеся на передовой, и их семьи ни в чем не нуждались. Для нас это важнейший приоритет», – подчеркнул спикер нижней палаты парламента.