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В Госдуме началось первое пленарное заседание осенней сессии

В законодательном портфеле нижней палаты парламента находятся 1113 законопроектов
Инна Шульгина
Госдума РФ

В Государственной думе началось первое заседание осенней сессии, трансляция ведется в соцсетях нижней палаты парламента.

Участие в заседании приняли 427 депутатов.

Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что президент России Владимир Путин уделяет большое внимание развитию парламентаризма, и передал депутатам от главы государства «слова самые теплые, пожелания эффективной работы в интересах наших избирателей и страны».

«Нам со своей стороны нужно делать все, чтобы повышалась эффективность работы Государственной думы. В нашем законодательном портфеле находятся 1113 проектов, из которых 236 приняты в первом чтении, два – во втором. Большая предстоит работа у нас с вами», – подчеркнул Володин.

Среди приоритетов работы Госдумы Володин назвал выполнение послания президента Федеральному собранию. Спикер ГД подчеркнул, что депутаты должны так же, как и в предыдущие годы, сделать все, чтобы внести вклад в законодательное обеспечение достижения целей национального развития.

«Это очень важный приоритет, и хотелось бы, чтобы все руководители профильных комитетов сосредоточились на его реализации и совместно с правительством сделали все, чтобы мы до конца года вышли на стопроцентное решение задач, которые поставлены президентом перед Федеральным собранием», – сказал председатель Госдумы.

Одним из ключевых направлений Госдумы остается поддержка участников спецоперации. По словам Володина, на рассмотрении Госдумы на данный момент находятся 20 законопроектов, которые касаются этого вопроса, и есть предложение рассмотреть их в приоритетном порядке.

«Мы с начала специальной военной операции приняли 122 закона, и исходим из того, что создана система мер поддержки участников спецоперации, семей военнослужащих. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы ребята, защищающие нашу страну, находящиеся на передовой, и их семьи ни в чем не нуждались. Для нас это важнейший приоритет», – подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

Еще одним ключевым вопросом повестки на ближайшие месяцы станет принятие бюджета на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.

«... Несмотря на сложное время вызовов, сделается все для того, чтобы социальные обязательства выполнялись, задачи решались, обороноспособность крепла», – сказал Володин.

В числе приоритетов также были названы поддержка муниципальных предприятий тепло- и водообеспечения в рамках модернизации ЖКХ, повышение эффективности парламентского контроля за реализацией госпрограмм, защита традиционных ценностей, культуры, института семьи и детства, совершенствование миграционной политики.

16 сентября Володин рассказал, что на текущей неделе в Госдуме будет рассмотрен законопроект о защите прав пользователей цифровых подписок. Предлагается включать в договор об онлайн-подписках сведения о сроке действия соглашения, размере и периоде платежей, порядке отказа от услуг. Вместе с тем договор будет действовать только до последнего дня оплаченного периода.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

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