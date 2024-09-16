Кабмин одобрил запрет усыновления детей в страны с разрешенной сменой пола

13 июля Володин сообщил, что депутаты Госдумы приступили к рассмотрению законопроекта, который вводит запрет на усыновление российских детей для граждан государств, в которых разрешена смена пола. Володин утверждал, что в Европе и США процедуры по смене пола имеют тенденцию к росту, поскольку стимулируются со стороны государств. Количество таких операций в США ежегодно увеличивается на 12% и исчисляется десятками тысяч. В их числе и медицинские вмешательства у подростков. В Европе чаще всего меняют пол в Германии и Нидерландах.