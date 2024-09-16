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Кабмин одобрил запрет усыновления детей в страны с разрешенной сменой пола

Ведомости

Правительство поддерживает при условии доработки проект закона о запрете усыновления детей из России гражданами стран, в которых разрешена смена пола, следует из проекта отзыва, с которым ознакомились «Ведомости».

Речь идет о законопроекте, который внесла группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в июле 2024 г. Депутаты предложили дополнить Семейный кодекс положениями о невозможности усыновления со стороны граждан тех стран, в которых на государственном уровне разрешена смена пола. Это Австралия, Австрия, Аргентина, Великобритания, ФРГ, Дания, Канада, Норвегия, Финляндия, и др. Правительство отметило, что необходимо дополнить законопроект положением о нераспространении закона на отчима или мачеху, проживающих с ребенком в силу сложившихся обстоятельств и желающих его усыновить, имеющих гражданство или постоянное место жительство в стране, где разрешена смена пола.

13 июля Володин сообщил, что депутаты Госдумы приступили к рассмотрению законопроекта, который вводит запрет на усыновление российских детей для граждан государств, в которых разрешена смена пола. Володин утверждал, что в Европе и США процедуры по смене пола имеют тенденцию к росту, поскольку стимулируются со стороны государств. Количество таких операций в США ежегодно увеличивается на 12% и исчисляется десятками тысяч. В их числе и медицинские вмешательства у подростков. В Европе чаще всего меняют пол в Германии и Нидерландах.

С января 2013 г. так называемый «закон Димы Яковлева» запрещает усыновление детей гражданами США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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