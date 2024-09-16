Кабмин одобрил запрет усыновления детей в страны с разрешенной сменой пола
Правительство поддерживает при условии доработки проект закона о запрете усыновления детей из России гражданами стран, в которых разрешена смена пола, следует из проекта отзыва, с которым ознакомились «Ведомости».
Речь идет о законопроекте, который внесла группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в июле 2024 г. Депутаты предложили дополнить Семейный кодекс положениями о невозможности усыновления со стороны граждан тех стран, в которых на государственном уровне разрешена смена пола. Это Австралия, Австрия, Аргентина, Великобритания, ФРГ, Дания, Канада, Норвегия, Финляндия, и др. Правительство отметило, что необходимо дополнить законопроект положением о нераспространении закона на отчима или мачеху, проживающих с ребенком в силу сложившихся обстоятельств и желающих его усыновить, имеющих гражданство или постоянное место жительство в стране, где разрешена смена пола.
13 июля Володин сообщил, что депутаты Госдумы приступили к рассмотрению законопроекта, который вводит запрет на усыновление российских детей для граждан государств, в которых разрешена смена пола. Володин утверждал, что в Европе и США процедуры по смене пола имеют тенденцию к росту, поскольку стимулируются со стороны государств. Количество таких операций в США ежегодно увеличивается на 12% и исчисляется десятками тысяч. В их числе и медицинские вмешательства у подростков. В Европе чаще всего меняют пол в Германии и Нидерландах.
С января 2013 г. так называемый «закон Димы Яковлева» запрещает усыновление детей гражданами США.