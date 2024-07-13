В Госдуме рассмотрят проект о запрете усыновления для граждан некоторых стран
Депутаты Госдумы приступили к рассмотрению законопроекта, который вводит запрет на усыновление российских детей для граждан государств, в которых разрешена смена пола. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, предложение принять это решение нашло широкую поддержку. Инициатива предполагает отказ в усыновлении российских детей гражданам Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и прочих стран, где разрешена смена пола путем медицинского вмешательства или в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность.
«Крайне важно исключить возможные опасности в виде смены пола, с которыми могут столкнуться усыновленные дети в этих странах», – подчеркнул председатель Госдумы.
Он утверждает, что в Европе и США процедуры по смене пола имеют тенденцию к росту, поскольку стимулируются со стороны государств. Количество таких операций в США ежегодно увеличивается на 12% и исчисляется десятками тысяч. В их числе и медицинские вмешательства у подростков. В Европе чаще всего меняют пол в Германии и Нидерландах.
19 июня Володин заявил о необходимости ввести запрет на усыновление детей из России для граждан стран, в которых разрешена смена пола.
Тогда председатель Госдумы указывал, что в Австралии предлагают разрешить детям от трех лет самостоятельно выбирать себе половую принадлежность, а в десяти странах Европы нет возрастных ограничений для смены пола. Еще в восьми государствах установлен минимальный возраст для смены пола несовершеннолетними. В США детям с шести лет рекомендуют гормональную терапию, а с 12 лет могут проводить хирургические операции по смене пола.
21 ноября 2023 г. председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев анонсировал законопроект, запрещающий усыновлять детей гражданам стран, в которых разрешена смена пола. По его словам, без подобных ограничений нельзя гарантировать, что ребенок после усыновления не будет воспитываться в однополой семье из-за смены пола родителями.
С января 2013 г. так называемый «закон Димы Яковлева» запрещает усыновление детей гражданами США.