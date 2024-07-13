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В Госдуме рассмотрят проект о запрете усыновления для граждан некоторых стран

Ведомости

Депутаты Госдумы приступили к рассмотрению законопроекта, который вводит запрет на усыновление российских детей для граждан государств, в которых разрешена смена пола. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, предложение принять это решение нашло широкую поддержку. Инициатива предполагает отказ в усыновлении российских детей гражданам Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и прочих стран, где разрешена смена пола путем медицинского вмешательства или в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность.

«Крайне важно исключить возможные опасности в виде смены пола, с которыми могут столкнуться усыновленные дети в этих странах», – подчеркнул председатель Госдумы.

Он утверждает, что в Европе и США процедуры по смене пола имеют тенденцию к росту, поскольку стимулируются со стороны государств. Количество таких операций в США ежегодно увеличивается на 12% и исчисляется десятками тысяч. В их числе и медицинские вмешательства у подростков. В Европе чаще всего меняют пол в Германии и Нидерландах.

19 июня Володин заявил о необходимости ввести запрет на усыновление детей из России для граждан стран, в которых разрешена смена пола.

Тогда председатель Госдумы указывал, что в Австралии предлагают разрешить детям от трех лет самостоятельно выбирать себе половую принадлежность, а в десяти странах Европы нет возрастных ограничений для смены пола. Еще в восьми государствах установлен минимальный возраст для смены пола несовершеннолетними. В США детям с шести лет рекомендуют гормональную терапию, а с 12 лет могут проводить хирургические операции по смене пола.

21 ноября 2023 г. председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев анонсировал законопроект, запрещающий усыновлять детей гражданам стран, в которых разрешена смена пола. По его словам, без подобных ограничений нельзя гарантировать, что ребенок после усыновления не будет воспитываться в однополой семье из-за смены пола родителями.

С января 2013 г. так называемый «закон Димы Яковлева» запрещает усыновление детей гражданами США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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