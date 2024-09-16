Госдума рассмотрит проект о защите прав пользователей цифровых подписок

На текущей неделе депутаты нижней палаты парламента де-факто выходят после летнего отдыха. Первый совет Госдумы состоится 16 сентября, здесь будут утверждены первые планы на сессию. 17 сентября пройдет первое пленарное заседание. Опрошенные «Ведомостями» представители фракций традиционно называют одним из наиболее важных законов, над которым предстоит работа в осеннюю сессию, закон о федеральном бюджете на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг.