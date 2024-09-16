Госдума рассмотрит проект о защите прав пользователей цифровых подписок
Законопроект о защите прав пользователей цифровых подписок будет рассмотрен в Госдуме на этой неделе, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Документ предлагает включать в договор об онлайн-подписках сведения о сроке действия соглашения, размере и периоде платежей, порядке отказа от услуг. Вместе с тем договор будет действовать только до последнего дня оплаченного периода.
«Все это позволит избежать излишних списаний денежных средств с банковских счетов жителей, пользующихся цифровыми подписками», – сказал спикер Госдумы, добавив, что граждане обращались ранее с подобными жалобами.
На текущей неделе депутаты нижней палаты парламента де-факто выходят после летнего отдыха. Первый совет Госдумы состоится 16 сентября, здесь будут утверждены первые планы на сессию. 17 сентября пройдет первое пленарное заседание. Опрошенные «Ведомостями» представители фракций традиционно называют одним из наиболее важных законов, над которым предстоит работа в осеннюю сессию, закон о федеральном бюджете на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг.