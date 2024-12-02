Lufthansa продлила приостановку рейсов в Тель-Авив и Тегеран до января

«Рейсы в Тель-Авив и из Тель-Авива приостановлены до 31 января 2025 г. Рейсы в Тегеран и из Тегерана приостановлены до 31 января 2025 г. Рейсы в Бейрут и из Бейрута приостановлены до 28 февраля 2025 г.», – говорится в сообщении.