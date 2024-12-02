Lufthansa продлила приостановку рейсов в Тель-Авив и Тегеран до января
Авиакомпании, которые входят в концерн Lufthansa Group, продлили приостановку полетов в Тель-Авив и Тегеран до конца января, сообщается на сайте группы. Полеты в Бейрут приостановлены до конца февраля 2025 г.
«Рейсы в Тель-Авив и из Тель-Авива приостановлены до 31 января 2025 г. Рейсы в Тегеран и из Тегерана приостановлены до 31 января 2025 г. Рейсы в Бейрут и из Бейрута приостановлены до 28 февраля 2025 г.», – говорится в сообщении.
Lufthansa Group продолжает внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке, уточнили в компании. Пассажиры, которых коснулись отмены рейсов, могут бесплатно вернуть билеты или перенести бронь на более позднюю дату.
Израильская армия и ливанское движение «Хезболла» 27 ноября в 4:00 по местному времени (5:00 мск) прекратили боевые действия. О перемирии накануне поздно вечером объявили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден.
При этом ЦАХАЛ продолжает обстреливать южные районы Ливана из-за, как утверждается, активности шиитского движения «Хезболла». В частности, 2 декабря армия Израиля нанесла удары по нескольким военным машинам и объектам ливанской инфраструктуры, которые использовались для «контрабанды оружия».
29 ноября Нетаньяху отдал приказ армии Израиля быть готовой к «полномасштабной войне» в случае, если соглашение о прекращении огня с Ливаном будет нарушено.