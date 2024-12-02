В Минпромторге обвинили сервисы доставки в «оттягивании» трудовых ресурсов
В России курьерами работают примерно 1,5 млн человек, и еще около 500 000 сотрудников заняты на обслуживании сервисов доставки, в том числе на сборке товаров. Таким образом, в условиях дефицита кадров производительные секторы экономики лишены этих «здоровых, физически сильных людей». Об этом заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов.
«Сервисы доставки оттягивают огромное количество трудовых сил и трудовых ресурсов. <…> Может ли экономика наша себе это позволить?» – сказал Кузнецов в ходе круглого стола «Будущее цифровых платформ и экосистем: поиск разумного баланса регулирования».
Он также посетовал, что доступность услуг курьеров отучила значительную часть потребителей «от банального навыка просто ходить по магазинам». При этом, утверждает Кузнецов, сами сервисы убыточны, а их работа поддерживается за счет иных ресурсов.
«То есть убыточные сервисы оттягивают из других, в том числе производительных, секторов экономики столь дефицитный ресурс, как трудовые силы. Фактически эти силы оттягиваются из рентабельных пока еще секторов экономики либо тех секторов, которые могут расти», – отметил глава департамента.
В октябре мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что только в столице дефицит трудовых ресурсов составляет около 500 000 человек, а к 2030 г. он вырастет до 1 млн человек. Что касается конкретных сфер, то, по оценке главы комитета Госдумы по контролю Олега Морозова, дефицит сотрудников на предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) в ближайшее время может достигнуть около 400 000 специалистов. Вице-президент по HR и организационному развитию производителя электроники «Аквариус» Виктория Хаба также говорила, что России недостает примерно 600 000 инженеров.
При этом в сервисах доставки тоже наблюдается дефицит кадров – сборщиков заказов и курьеров, писал «Коммерсантъ» в августе со ссылкой на отчет Infoline. Это стало одной из причин, по которой впервые за последние два года рынок e-grocery, то есть онлайн-продаж товаров повседневного спроса, показал квартальное снижение.