В Минпромторге обвинили сервисы доставки в «оттягивании» трудовых ресурсов

В октябре мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что только в столице дефицит трудовых ресурсов составляет около 500 000 человек, а к 2030 г. он вырастет до 1 млн человек. Что касается конкретных сфер, то, по оценке главы комитета Госдумы по контролю Олега Морозова, дефицит сотрудников на предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) в ближайшее время может достигнуть около 400 000 специалистов. Вице-президент по HR и организационному развитию производителя электроники «Аквариус» Виктория Хаба также говорила, что России недостает примерно 600 000 инженеров.