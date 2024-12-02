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США намерены предоставить Stellantis и Samsung кредит на заводы в Индиане

Ведомости

Министерство энергетики США заявило, что планирует предоставить кредит в размере до $7,54 млрд совместному предприятию материнской компании Chrysler Stellantis и Samsung на строительство двух заводов по производству литиевых аккумуляторов для электромобилей в Индиане, передает Reuters со ссылкой на сообщение американского ведомства.

Как отмечает агентство, предприятие будет производить аккумуляторы для электромобилей Stellantis в Кокомо, штат Индиана, и при полной загрузке будет производить достаточно батарей для снабжения примерно 670 000 транспортных средств в год. Неясно, сможет ли министерство завершить оформление субсидируемого правительством кредита до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа 20 января 2025 г. Республиканец критиковал усилия администрации действующего главы государства Джо Байдена по стимулированию производства электромобилей, уточняет агентство.

Как заявили в Stellantis, первый завод откроется в начале 2025 г., а второй – в 2027 г. Помимо двух анонсированных объектов в Индиане Stellantis построит гигафабрику в Канаде совместно с южнокорейской LG Energy Solution. На прошлой неделе министерство энергетики заявило, что предлагает предоставить Rivian кредит до $6,6 млрд на строительство завода в Джорджии, где в 2028 г. начнется производство менее дорогих электромобилей.

22 октября стало известно, что в сентябре в странах Евросоюза было продано 809 163 новых автомобиля, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 г. Среди брендов наибольшее падение продаж (-27,1%) наблюдалось у Stellantis, который является вторым по величине европейским производителем автомобилей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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