США намерены предоставить Stellantis и Samsung кредит на заводы в Индиане

Как заявили в Stellantis, первый завод откроется в начале 2025 г., а второй – в 2027 г. Помимо двух анонсированных объектов в Индиане Stellantis построит гигафабрику в Канаде совместно с южнокорейской LG Energy Solution. На прошлой неделе министерство энергетики заявило, что предлагает предоставить Rivian кредит до $6,6 млрд на строительство завода в Джорджии, где в 2028 г. начнется производство менее дорогих электромобилей.