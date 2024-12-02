США намерены предоставить Stellantis и Samsung кредит на заводы в Индиане
Министерство энергетики США заявило, что планирует предоставить кредит в размере до $7,54 млрд совместному предприятию материнской компании Chrysler Stellantis и Samsung на строительство двух заводов по производству литиевых аккумуляторов для электромобилей в Индиане, передает Reuters со ссылкой на сообщение американского ведомства.
Как отмечает агентство, предприятие будет производить аккумуляторы для электромобилей Stellantis в Кокомо, штат Индиана, и при полной загрузке будет производить достаточно батарей для снабжения примерно 670 000 транспортных средств в год. Неясно, сможет ли министерство завершить оформление субсидируемого правительством кредита до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа 20 января 2025 г. Республиканец критиковал усилия администрации действующего главы государства Джо Байдена по стимулированию производства электромобилей, уточняет агентство.
Как заявили в Stellantis, первый завод откроется в начале 2025 г., а второй – в 2027 г. Помимо двух анонсированных объектов в Индиане Stellantis построит гигафабрику в Канаде совместно с южнокорейской LG Energy Solution. На прошлой неделе министерство энергетики заявило, что предлагает предоставить Rivian кредит до $6,6 млрд на строительство завода в Джорджии, где в 2028 г. начнется производство менее дорогих электромобилей.
22 октября стало известно, что в сентябре в странах Евросоюза было продано 809 163 новых автомобиля, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 г. Среди брендов наибольшее падение продаж (-27,1%) наблюдалось у Stellantis, который является вторым по величине европейским производителем автомобилей.