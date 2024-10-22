В Европе продажи новых автомобилей упали на 6% в сентябре

Количество проданных электромобилей с аккумуляторными батареями (BEV) выросло на 9,8% до 139 702 единиц в сентябре 2024 г. При этом общая доля рынка снизилась с 14% до 13,1%, что в докладе ACEA обусловлено существенным снижением продаж в Германии (-28,6%). Продажи бензиновых автомобилей упали на 17,9%. В том числе во Франции на 31,9%, в Италии на 23,3%, Германии на 15,2% и в Испании на 10,7%.