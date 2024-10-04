Страны ЕС поддержали пошлины против электромобилей КНР, но не выбрали их размер

Но, по его мнению, возможностей государственного субсидирования КНР хватит для сохранения привлекательного соотношения цены и качества для европейских покупателей их электромобилей. Кроме того, Белов напомнил, что Пекин готов к конфронтации еще и в том, чтобы «бить», в свою очередь, европейских экспортеров в тех отраслях, которые чувствительны для ЕС. Это, в первую очередь, область продуктов питания, где китайские органы уже начали этим летом и осенью собственные антидемпинговые расследования по вопросу предоставления европейских субсидий, напоминает эксперт.