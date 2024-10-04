Страны ЕС поддержали пошлины против электромобилей КНР, но не выбрали их размер

Страны ЕС поддержали пошлины против электромобилей КНР, но не выбрали их размерЗа верхнюю планку в 45% проголосовало меньше половины членов сообщества
Страны Евросоюза (ЕС) поддержали введение импортных компенсационных пошлин в отношении китайских электромобилей в связи с тем, что, по мнению Брюсселя, автоконцерны КНР неправомерно используют госсубсидии. Об этом днем 4 октября сообщила пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).
«Предложение Европейской комиссии о введении окончательных компенсационных пошлин на импорт электромобилей с аккумуляторными батареями (BEV) из Китая получило необходимую поддержку со стороны стран – членов ЕС», – говорится в сообщении. Там отмечается, что это «еще один шаг на пути к завершению расследования» ЕК по борьбе с субсидиями.
В сообщении заявлено, что ЕС и Китай «продолжают упорно работать, чтобы исследовать адекватные альтернативные решения», полностью совместимые с принципами ВТО. Постановление ЕК, включающее окончательные выводы по результатам расследования, должно быть опубликовано до 30 октября.
Министерство торговли Китая признало политическую волю ЕС продолжать переговоры по линии ВТО. Но ведомство предупредило, что пошлины «пошатнут и подорвут» доверие китайских компаний, инвестирующих в Европу.
«Китай решительно выступает против несправедливой, не соответствующей требованиям и необоснованной протекционистской практики ЕС в этом случае, а также решительно выступает против компенсационных мер ЕС против китайских электромобилей», – цитирует минторг КНР слова своего представителя.
Он напомнил, что с конца июня Китай и ЕС провели более десяти технических консультаций на уровне ведомств и две консультации на уровне заместителей министров, а за последние две недели – шесть раундов технических консультаций.
В июне Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА) сообщила, что в 2023 г. из КНР в ЕС было ввезено 438 043 электромобиля на 9,7 млрд евро, а в обратном направлении – только 11 499 на 852,3 млн евро. «За три года доля автомобилей, произведенных в Китае, в продажах ЕС выросла с 3 до 20%. Китайские бренды занимают около 8% рынка», – жаловались в АСЕА.
Размер пошлин в сообщении ЕК не уточняется. Месяцем ранее, 20 августа, ЕК представила проект окончательного введения компенсационных пошлин против производителей электромобилей из КНР. Уже тогда они оказались ниже, чем в проекте, представленном в июне по завершении расследования о китайских госсубсидиях для локальных производителей, экспортирующих электромобили.
Пошлину на электрокары китайского бренда BYD изначально планировалось установить в 17,4% (в августовском проекте снижена до 17%), на Geely – 19,9% (стала 19,3%), а на SAIC – 37,6% (стала 36,3%). Для электромобилей других китайский марок, сотрудничавших во время расследования с ЕС, пошлина даже увеличена с 20,8 до 21,3%. При этом ЕК снизила пошлины на автомобили Tesla, произведенные в Китае, с 10 до 9%.
AFP и Reuters подают «согласование» решения о тарифах как то, что потолок пошлин утвержден, «скорее всего», на уровне 35%. Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что согласован максимальный потолок в 45%. По словам заместителя директора Института Европы РАН Владислава Белова, разница в оценках СМИ объясняется учетом или неучетом общей действующей ставки пошлины в 10%.
Но, по его мнению, возможностей государственного субсидирования КНР хватит для сохранения привлекательного соотношения цены и качества для европейских покупателей их электромобилей. Кроме того, Белов напомнил, что Пекин готов к конфронтации еще и в том, чтобы «бить», в свою очередь, европейских экспортеров в тех отраслях, которые чувствительны для ЕС. Это, в первую очередь, область продуктов питания, где китайские органы уже начали этим летом и осенью собственные антидемпинговые расследования по вопросу предоставления европейских субсидий, напоминает эксперт.
При этом Bloomberg приводит результаты голосования о повышении пошлин по странам. По данным агентства, высокое значение для нового тарифа поддержали только 10 из 27 стран. «За» высказались Болгария, Дания, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Франция, Эстония. Против были Германия, Венгрия, Мальта, Словакия и Словения. Воздержались, например, Австрия, Бельгия, Греция, Кипр, Люксембург, Португалия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция.
То, что Германия и Венгрия высказались против высокого размера пошлин, а также то, что половина членов ЕС уклонилась от голосования, объяснимо, продолжает Белов. Это, по его словам, связано с многочисленными китайско-немецкими и другими совместными предприятиями по производству автомобилей, электромобилей и запчастей к ним, а также с реальной популярностью китайского автопрома у потребителей в ЕС.