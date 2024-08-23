Китай расследует субсидии ЕС на экспорт молочной продукции

Заявление министерства торговли КНР опубликовано после того, как Еврокомиссия (ЕК) 20 августа представила проект окончательного введения компенсационных пошлин против производителей электромобилей из КНР, пользующихся, по мнению Брюсселя, господдержкой. Они оказались почти теми же, как и анонсировалось в проекте от 12 июня. Пошлина на машины бренда BYD изначально планировалась в 17,4% (теперь – 17%), на Geely – 19,9% (теперь – 19,3%), а на SAIC – 37,6% (теперь – 36,3%). Для электрокаров других китайский марок, сотрудничавших во время расследования с ЕС, пошлина даже увеличена с 20,8 до 21,3%. При этом ЕК снизила пошлины на автомобили Tesla, произведенные в Китае, с 10 до 9%. В июньском проекте предполагалось, что работающая как в Шанхае, так и в Берлине американская компания может получить «индивидуально рассчитанную ставку». Финальный проект ЕК по пошлинам должен быть одобрен странами – членами ЕС.