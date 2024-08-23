Китай расследует субсидии ЕС на экспорт молочной продукции

Китай расследует субсидии ЕС на экспорт молочной продукцииРанее Брюссель раскрыл планы повышения пошлин на электромобили из КНР
Китай расследует субсидии ЕС на экспорт молока за повышение пошлин на электромобили из КНР. Вместе со свининой, по которой тоже уже идет расследование, импорт в КНР этих продуктов стоит как половина экспорта китайских электромобилей в Европу, которому грозят пошлины
Министерство торговли Китая начало расследование в отношении импорта молочной продукции из Евросоюза (ЕС) на предмет возможного субсидирования производителей, дающего им несправедливое преимущество на рынке. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном 21 августа. Расследование началось с обращения Китайской ассоциации молочной промышленности от 29 июля. В заявке ассоциации утверждается, что соответствующие продукты получили субсидии от ЕС, а в общей сложности есть 20 проектов субсидирования, «от которых может получить выгоду молочная промышленность, связанная с ЕС».
По данным Евростата, в 2023 г. страны ЕС экспортировали в КНР молочной продукции на 1,76 млрд евро (2 млрд евро в 2022 г.). В бюджете ЕС на 2021–2027 гг. на все сельское хозяйство выделено 386 млрд евро: 291 млрд евро для Европейского фонда сельскохозяйственных гарантий (EAGF), обеспечивающий поддержку доходов фермеров, и 95,5 млрд евро для Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских районов.
Заявление министерства торговли КНР опубликовано после того, как Еврокомиссия (ЕК) 20 августа представила проект окончательного введения компенсационных пошлин против производителей электромобилей из КНР, пользующихся, по мнению Брюсселя, господдержкой. Они оказались почти теми же, как и анонсировалось в проекте от 12 июня. Пошлина на машины бренда BYD изначально планировалась в 17,4% (теперь – 17%), на Geely – 19,9% (теперь – 19,3%), а на SAIC – 37,6% (теперь – 36,3%). Для электрокаров других китайский марок, сотрудничавших во время расследования с ЕС, пошлина даже увеличена с 20,8 до 21,3%. При этом ЕК снизила пошлины на автомобили Tesla, произведенные в Китае, с 10 до 9%. В июньском проекте предполагалось, что работающая как в Шанхае, так и в Берлине американская компания может получить «индивидуально рассчитанную ставку». Финальный проект ЕК по пошлинам должен быть одобрен странами – членами ЕС.
В июне Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА) сообщила, что в 2023 г. из КНР в ЕС ввезено 438 043 электромобиля на 9,7 млрд евро, а в обратном направлении – только 11 499 на 852,3 млн евро. «За три года доля автомобилей, произведенных в Китае, в продажах ЕС выросла с 3 до 20%. Китайские бренды занимают около 8% рынка», – жаловались в АСЕА.
Расследование Китая о субсидиях на молоко не первое с момента анонса ЕС о повышении пошлин против электромобилей. В июне минторг КНР начал антидемпинговое расследование в отношении европейской свинины (поставки в 2023 г. составили 2,5 млрд евро). В сумме экспорт молочной продукции и свинины в КНР составляет около половины стоимости экспорта китайских электромобилей в ЕС.
Еврочиновники критикуют Пекин за демпинг с помощью господдержки, но не встречают понимания китайских властей, отмечает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. По его словам, расследование Пекина по молоку, а до этого мясу из ЕС зеркально повторяет «дискуссию» с Брюсселем по электромобилям. «В абсолютных цифрах возможный ответ Китая выглядит менее чувствительным для ЕС. Но важен и социальный аспект положения европейских фермеров, страдающих от ударов с разных сторон, начиная с пандемии и заканчивая демпингующим украинским экспортом в ЕС», – говорит Соколов.
Кроме того, 14 августа Китай инициировал иск против ЕС во Всемирной торговой организации (ВТО). По мнению китайской стороны, принятые меры не соответствуют Генеральному соглашению по тарифам и торговле 1994 г., а также положениям ВТО по субсидиям и компенсационным мерам.
Утверждать прямо, что расследование Китая по сельхозпродуктам синхронизировано с повышением пошлин на электромобили, все же нельзя, отмечает советник Центра экспертизы ВТО Максим Медведков. Такие расследования длятся до года, и если бы китайцы хотели ответить пошлинами – сделали бы это быстро, как американцы при президенте США Дональде Трампе. Шанс довести дело в ВТО до конца в свою пользу у Китая есть, добавляет Медведков. «Но цинизм ситуации в том, что Брюссель хочет наказать Пекин за то, что делает сам», – заключил эксперт.