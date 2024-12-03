Reuters: правкомиссия РФ одобрила продажу «Балтики» за 34 млрд рублей

2 декабря Путин своим указом вывел «Балтику» из-под временного управления Росимущества, что открыло юридическую возможность для продажи или иных сделок с активами пивоваренной компании. В тот же день «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что холдинг Carlsberg Group договорился с частными инвесторами о продаже российского бизнеса. Сделка согласована комиссией правительства по иностранным инвестициям, утверждает один из собеседников. Второй уточняет, что ее планируется закрыть до конца года. Два собеседника говорят, что одним из инвесторов является президент «Балтики» Таймураз Боллоев.