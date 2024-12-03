Reuters: правкомиссия РФ одобрила продажу «Балтики» за 34 млрд рублей

Reuters: правкомиссия РФ одобрила продажу «Балтики» за 34 млрд рублейСделка будет закрыта в ближайшие дни, заявили в Carlsberg Group
Правительственная комиссия РФ одобрила продажу пивоваренной компании «Балтика» за 34 млрд руб. ($320,75 млн) российскому АО «ВГ Инвест». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственный документ.
Агентство отмечает, что сумма сделки предполагает продажу со значительной скидкой. В отчете Carlsberg за февраль прошлого года говорится, что ее чистые активы в России по состоянию на декабрь 2022 г. оценивались в 7,52 млрд датских крон ($1,06 млрд).
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, АО «ВГ Инвест» было зарегистрировано в августе 2024 г. Место нахождения и адрес юридического лица – Санкт-Петербург. Генеральным директором общества является Егор Гусельников, вице-президент по продажам «Балтики».
3 декабря Carlsberg Group подтвердила на своем сайте, что продажа была одобрена датскими и российскими властями. В компании ожидают, что сделка будет закрыта в течение ближайших нескольких дней, ее сумма и покупатель не уточняются.
«Carlsberg Group получит денежное вознаграждение, а также акции пивоваренных заводов "Балтика" в Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan. Более подробная информация о финансовых последствиях будет опубликована в годовом отчете Carlsberg Group за 2024 г.», – говорится в сообщении.
В компании добавили, что новым контролирующим акционером «Балтики» станет компания, которой будут в равной степени владеть два давних сотрудника «Балтики» и занимающие сейчас в ней руководящие должности.
«Балтика» основана в 1990 г., к настоящему моменту на 100% принадлежит датскому холдингу Carlsberg Group. В портфель брендов компании входят «Жигулевское», Zatecky Gus, «Дон», «Балтика» и др. Ее производственные мощности представлены заводами в Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске и Ярославле.
В марте 2022 г. Carlsberg приняла решение об уходе из России, а в июне 2023 г. компания подписала соглашение о продаже российского бизнеса. Спустя месяц после этого президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче «Балтики» во временное управление Росимуществу. Руководство Carlsberg назвало это кражей бизнеса.
2 декабря Путин своим указом вывел «Балтику» из-под временного управления Росимущества, что открыло юридическую возможность для продажи или иных сделок с активами пивоваренной компании. В тот же день «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что холдинг Carlsberg Group договорился с частными инвесторами о продаже российского бизнеса. Сделка согласована комиссией правительства по иностранным инвестициям, утверждает один из собеседников. Второй уточняет, что ее планируется закрыть до конца года. Два собеседника говорят, что одним из инвесторов является президент «Балтики» Таймураз Боллоев.