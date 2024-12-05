Потери Amber Beverage от национализации тамбовского завода составили 10 млн евро

1 июля также стало известно, что суд по иску Генпрокуратуры наложил арест на «Амбер Талвис», калининградское АО «СПИ-РВВК» и его «дочку» ООО «РВВК». Под их контролем находится комплекс зданий бывшего ликеро-водочного завода, работа которого остановлена с 2012 г. Бенефициаром юрлиц также является Шефлер. Генпрокуратура в своем иске также просила обратить в федеральную собственность акции АО «СПИ-РВВК» и доли в уставном капитале ООО «РВВК».