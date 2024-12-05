Потери Amber Beverage от национализации тамбовского завода составили 10 млн евро
После передачи тамбовского спиртзавода «Амбер Талвис» государству финансовые потери для Amber Beverage Group Holding бизнесмена Юрия Шефлера, которой ранее принадлежал завод, оценили в 10,1 млн евро. Данные следуют из финансовой отчетности за девять месяцев 2024 г., на которые первыми обратили внимание РБК.
«На 30.09.2024 г. показатель LTM EBITDA скорректирован на упущенную выгоду в размере 10,072 млн», – отмечается в отчете группы.
Как заявляет группа, сейчас в задачи бизнеса входит нормализация показателя EBITDA за последние 12 месяцев после понесенных убытков от приватизации Amber Talvis российским правительством.
В отчете указано, что группа пыталась оспорить решение, но результат остался тем же.
1 июля также стало известно, что суд по иску Генпрокуратуры наложил арест на «Амбер Талвис», калининградское АО «СПИ-РВВК» и его «дочку» ООО «РВВК». Под их контролем находится комплекс зданий бывшего ликеро-водочного завода, работа которого остановлена с 2012 г. Бенефициаром юрлиц также является Шефлер. Генпрокуратура в своем иске также просила обратить в федеральную собственность акции АО «СПИ-РВВК» и доли в уставном капитале ООО «РВВК».