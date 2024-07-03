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«Интерфакс»: суд взыскал в пользу государства спиртзавод в Тамбовской области

Ведомости

Тамбовский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал в пользу РФ спиртовой завод «Амбер Талвис», принадлежащий бизнесмену Юрию Шефлеру. Деятельность магната и подконтрольных ему структур – люксембургских компаний Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group – признана экстремистской, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на судебные органы региона.

«Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Иск удовлетворен», – сказал собеседник агентства.

В иске Генпрокуратуры говорилось, что подконтрольные Шефлеру компании финансируют фонд, который направляет средства на нужды вооруженных сил Украины (ВСУ). Сам магнат, утверждает ведомство, якобы поощряет обстрелы российских регионов со стороны (ВСУ) и ведет информационную поддержку киевского режима.

1 июля также стало известно, что суд по иску Генпрокуратуры наложил арест на «Амбер Талвис», калининградское АО «СПИ-РВВК» и его «дочку» ООО «РВВК». Под их контролем находится комплекс зданий бывшего ликеро-водочного завода, работа которого остановлена с 2012 г. Бенефициаром юрлиц также является Шефлер. Генпрокуратура в своем иске, пишет агентство, также просила обратить в федеральную собственность акции АО «СПИ-РВВК» и доли в уставном капитале ООО «РВВК».

В феврале президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за совершение ряда преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом. К ним в том числе относятся призывы к различным действиям против госбезопасности (ст. 280.4), совершенные из корыстных побуждений, фейки про армию (ст. 207.3 УК) и др. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в январе говорил, что этот закон «о негодяях и предателях», перечисляющих деньги «вооруженным силам страны, которая с нами воюет».

2 июля Федеральная служба судебных приставов сообщила, что в доход российского государства обращены свыше 131,2 млн акций компаний, связанных с экстремизмом. В частности, речь об акциях кондитерской фабрики «Рошен» в Липецке бывшего президента Украины Петра Порошенко, а также ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг – Юг» украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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