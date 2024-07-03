«Интерфакс»: суд взыскал в пользу государства спиртзавод в Тамбовской области

В феврале президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за совершение ряда преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом. К ним в том числе относятся призывы к различным действиям против госбезопасности (ст. 280.4), совершенные из корыстных побуждений, фейки про армию (ст. 207.3 УК) и др. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в январе говорил, что этот закон «о негодяях и предателях», перечисляющих деньги «вооруженным силам страны, которая с нами воюет».