SEC начала расследование в отношении стартапа Маска Neuralink
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении стартапа бизнесмена Илона Маска Neuralink, сообщает Reuters.
Согласно сообщению Маска в X, где он опубликовал письмо от своего адвоката, комиссия потребовала от Маска согласиться на денежную выплату, в противном случае он столкнется с обвинениями. При этом не уточняется, о каких обвинениях идет речь.
Ранее в декабре 2022 г. уже сообщалось о расследование в отношении компании из-за экспериментов над животными. Так, за время экспериментов с 2018 г. могли погибнуть около 1500 животных, включая более 280 овец, свиней и обезьян.
В мае 2023 г. компания заявила, что получила от управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств минздрава США разрешение на проведение клинических испытаний на человеке, а уже в августе 2024 г. сообщила об успешном освоении вторым пациентом мозгового чипа Neuralink. Всего компания намерена вживить импланты еще восьмерым пациентам в 2024 г. в рамках клинических испытаний, уточнял Маск.
Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 г. и занимается разработкой чипов, которые при вживлении в человеческий мозг позволят людям научиться управлять компьютером при помощи силы мысли. Такие чипы, по мнению Маска, способны противостоять даже искусственному интеллекту.