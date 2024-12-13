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SEC начала расследование в отношении стартапа Маска Neuralink

Ведомости

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении стартапа бизнесмена Илона Маска Neuralink, сообщает Reuters.

Согласно сообщению Маска в X, где он опубликовал письмо от своего адвоката, комиссия потребовала от Маска согласиться на денежную выплату, в противном случае он столкнется с обвинениями. При этом не уточняется, о каких обвинениях идет речь.

Ранее в декабре 2022 г. уже сообщалось о расследование в отношении компании из-за экспериментов над животными. Так, за время экспериментов с 2018 г. могли погибнуть около 1500 животных, включая более 280 овец, свиней и обезьян.

В мае 2023 г. компания заявила, что получила от управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств минздрава США разрешение на проведение клинических испытаний на человеке, а уже в августе 2024 г. сообщила об успешном освоении вторым пациентом мозгового чипа Neuralink. Всего компания намерена вживить импланты еще восьмерым пациентам в 2024 г. в рамках клинических испытаний, уточнял Маск.

Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 г. и занимается разработкой чипов, которые при вживлении в человеческий мозг позволят людям научиться управлять компьютером при помощи силы мысли. Такие чипы, по мнению Маска, способны противостоять даже искусственному интеллекту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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