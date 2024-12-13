SEC начала расследование в отношении стартапа Маска Neuralink

В мае 2023 г. компания заявила, что получила от управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств минздрава США разрешение на проведение клинических испытаний на человеке, а уже в августе 2024 г. сообщила об успешном освоении вторым пациентом мозгового чипа Neuralink. Всего компания намерена вживить импланты еще восьмерым пациентам в 2024 г. в рамках клинических испытаний, уточнял Маск.