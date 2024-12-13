АКОРТ: подорожание кофе в российских крупных торговых сетях не превысило 10%
Подорожание кофе в магазинах крупных торговых сетей за последний год не превысило 10%, поскольку ритейлеры сгладили скачок цен. Об этом сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
«В течение последнего года закупочные цены на кофе увеличились в среднем на 20% из-за погодных условий и инфляции, однако ритейлеры сглаживали скачок цен в интересах потребителей, и подорожание кофе на полках крупных торговых сетей не превысило 10%», – пояснил Караваев.
Он добавил, что российские ритейлеры не видят снижения спроса на кофе. Продажи зернового кофе растут в натуральном выражении в пределах 3-4%. Спросом у потребителей пользуются в одинаковой степени как высококачественные сорта арабики, так и бюджетные. Потребители также стали чаще покупать кофе с собой при посещении магазинов крупных торговых сетей. Рост спроса на готовый кофе оценивается более чем в 20%.
10 декабря фьючерсы на кофе сорта арабика в Нью-Йорке торговались на уровне $3,44 за фунт. Ранее в ходе торгов цена поднималась до $3,461 за фунт, что является максимумом с 1972 г.
Агентство Bloomberg сообщало, что кофе сорта арабика подорожал из-за опасений в недостатке продукта на рынке, что сделало его одним из самых востребованных товаров в этом году. Тем не менее, по данным специалистов, поставки этого вида кофе из Бразилии в скором времени сократятся из-за сильной засухи, с которой страна столкнулась в 2024 г. Урожай более дешевого сорта робуста во Вьетнаме также пострадал из-за неблагоприятных погодных условий.