АКОРТ: подорожание кофе в российских крупных торговых сетях не превысило 10%

Агентство Bloomberg сообщало, что кофе сорта арабика подорожал из-за опасений в недостатке продукта на рынке, что сделало его одним из самых востребованных товаров в этом году. Тем не менее, по данным специалистов, поставки этого вида кофе из Бразилии в скором времени сократятся из-за сильной засухи, с которой страна столкнулась в 2024 г. Урожай более дешевого сорта робуста во Вьетнаме также пострадал из-за неблагоприятных погодных условий.