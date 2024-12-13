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АКОРТ: подорожание кофе в российских крупных торговых сетях не превысило 10%

Ведомости

Подорожание кофе в магазинах крупных торговых сетей за последний год не превысило 10%, поскольку ритейлеры сгладили скачок цен. Об этом сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

«В течение последнего года закупочные цены на кофе увеличились в среднем на 20% из-за погодных условий и инфляции, однако ритейлеры сглаживали скачок цен в интересах потребителей, и подорожание кофе на полках крупных торговых сетей не превысило 10%», – пояснил Караваев.

Он добавил, что российские ритейлеры не видят снижения спроса на кофе. Продажи зернового кофе растут в натуральном выражении в пределах 3-4%. Спросом у потребителей пользуются в одинаковой степени как высококачественные сорта арабики, так и бюджетные. Потребители также стали чаще покупать кофе с собой при посещении магазинов крупных торговых сетей. Рост спроса на готовый кофе оценивается более чем в 20%.

10 декабря фьючерсы на кофе сорта арабика в Нью-Йорке торговались на уровне $3,44 за фунт. Ранее в ходе торгов цена поднималась до $3,461 за фунт, что является максимумом с 1972 г.

Агентство Bloomberg сообщало, что кофе сорта арабика подорожал из-за опасений в недостатке продукта на рынке, что сделало его одним из самых востребованных товаров в этом году. Тем не менее, по данным специалистов, поставки этого вида кофе из Бразилии в скором времени сократятся из-за сильной засухи, с которой страна столкнулась в 2024 г. Урожай более дешевого сорта робуста во Вьетнаме также пострадал из-за неблагоприятных погодных условий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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