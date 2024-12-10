Цены на кофе арабика обновили рекорд

Тем не менее, по информации специалистов, поставки этого вида кофе из Бразилии в скором времени сократятся из-за сильной засухи, с которой страна столкнулась в 2024 г. Урожай более дешевого сорта робуста во Вьетнаме также пострадал из-за неблагоприятных погодных условий.