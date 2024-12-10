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Цены на кофе арабика обновили рекорд

Ведомости

Кофе сорта арабика снова подорожал из-за опасений в недостатке продукта на рынке, что сделало его одним из самых востребованных товаров в этом году, передает Bloomberg.

Фьючерсы на арабику в Нью-Йорке по данным на 10 декабря на 14:00 мск торгуются на уровне $3,44 за фунт, свидетельствуют данные MarketWatch. Ранее в ходе торгов цена поднималась до $3,461 за фунт, что является максимумом с 1972 г.

Тем не менее, по информации специалистов, поставки этого вида кофе из Бразилии в скором времени сократятся из-за сильной засухи, с которой страна столкнулась в 2024 г. Урожай более дешевого сорта робуста во Вьетнаме также пострадал из-за неблагоприятных погодных условий.

«Потеря урожая арабики в Бразилии в 2025–2026 г. является критическим сигналом для перспектив на рынке», – говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд стоимости арабики был установлен в 1977 г., что также было связано со снижением урожаев в Бразилии из-за плохой погоды.

27 июля «Ведомости» писали о достижении максимальной цены на арабику за семь лет. Стоимость фьючерсов на данный сорт кофе в ходе торгов на Межконтинентальной бирже ICE поднялась выше $2 за фунт (0,45 кг) впервые с октября 2014 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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