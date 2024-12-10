Цены на кофе арабика обновили рекорд
Кофе сорта арабика снова подорожал из-за опасений в недостатке продукта на рынке, что сделало его одним из самых востребованных товаров в этом году, передает Bloomberg.
Фьючерсы на арабику в Нью-Йорке по данным на 10 декабря на 14:00 мск торгуются на уровне $3,44 за фунт, свидетельствуют данные MarketWatch. Ранее в ходе торгов цена поднималась до $3,461 за фунт, что является максимумом с 1972 г.
Тем не менее, по информации специалистов, поставки этого вида кофе из Бразилии в скором времени сократятся из-за сильной засухи, с которой страна столкнулась в 2024 г. Урожай более дешевого сорта робуста во Вьетнаме также пострадал из-за неблагоприятных погодных условий.
«Потеря урожая арабики в Бразилии в 2025–2026 г. является критическим сигналом для перспектив на рынке», – говорится в сообщении.
Предыдущий рекорд стоимости арабики был установлен в 1977 г., что также было связано со снижением урожаев в Бразилии из-за плохой погоды.
27 июля «Ведомости» писали о достижении максимальной цены на арабику за семь лет. Стоимость фьючерсов на данный сорт кофе в ходе торгов на Межконтинентальной бирже ICE поднялась выше $2 за фунт (0,45 кг) впервые с октября 2014 г.