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Стоимость кофе арабика достигла максимума почти за семь лет

Ведомости

Стоимость фьючерсов на кофе арабика в ходе торгов на Межконтинентальной бирже ICE поднялась выше $2 за фунт (0,45 кг) впервые с октября 2014 г., сообщает Trading Economics.

Это связано с опасениями по снижению выпуска продукции после резкого падения температуры в трех крупнейших регионах Бразилии, выращивающих кофе, — штатах Парана, Сан-Паулу и Минас-Жерайс. Более того, заморозки последовали за наблюдавшейся в стране крупнейшей за столетие засухой, приведшей к рекордно низкому за 20 лет спаду производства.

Кроме того, с задержками в поставках кофе столкнулись Колумбия и Вьетнам. В то же время спрос на напиток вырос. Так, по данным Министерства сельского хозяйства США, мировое потребление кофе в этом году впервые с 2017 г. превысит производство.

Как уточняет Trading Economics, на арабику приходится 75% мирового производства кофе. Наибольший объем этого сорта выращивается в Бразилии — страна осуществляет примерно 40% всех поставок. Остальные 25% занимает робуста, которая в основном производится во Вьетнаме (около 15% поставок в мире) и Индонезии. Среди других крупных экспортеров — Перу, Индия, Уганда, Эфиопия, Мексика и Кот-д'Ивуар.

Ранее Bloomberg сообщил, что сильные морозы, ударившие по Бразилии, особенно опасны для молодых деревьев. Это может привести к большим потерям для фермеров и нанести ущерб урожаю кофе на два года. Тогда фермерам придется устранять повреждения, уничтожать продукцию или пересаживать свои поля.

Один из фермеров в Минас-Жерайсе рассказал изданию, что морозы повредили 120 000 саженцев кофе из 200 000, посаженных менее года назад. Около 20–30% пораженных растений имеют значительные повреждения стеблей, добавил собеседник издания.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что цены на кофейные зерна растут и могут привести к удорожанию напитка по всему миру из-за засухи в Бразилии. Согласно прогнозу министерства сельского хозяйства США, урожай кофе в Бразилии в этом году упадет на 15 млн 132-футовых мешков в сравнении с 2020 г., что станет самым существенным годовым снижением с 2003 года.

Ранее по теме: Мировые цены на кофе растут на фоне засухи в Бразилии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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