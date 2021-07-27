Стоимость кофе арабика достигла максимума почти за семь лет

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что цены на кофейные зерна растут и могут привести к удорожанию напитка по всему миру из-за засухи в Бразилии. Согласно прогнозу министерства сельского хозяйства США, урожай кофе в Бразилии в этом году упадет на 15 млн 132-футовых мешков в сравнении с 2020 г., что станет самым существенным годовым снижением с 2003 года.