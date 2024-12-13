Wildberries купила 49 га в ОЭЗ «Максимиха» под строительство комплекса

Соглашение о намерении приобрести земельный участок было подписано председателем правления ВТБ Андреем Костиным и главой Wildberries Татьяной Ким 7 июня 2024 г. на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). ОЭЗ «Максимиха» расположена на южном направлении от Москвы в 45 км от МКАД. На данный момент там ведется строительство контейнерного терминала «Усады», который даст возможность развития предприятий, ориентированных на железнодорожную логистику. ОЭЗ имеет собственную службу технического заказчика.