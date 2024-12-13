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Wildberries купила 49 га в ОЭЗ «Максимиха» под строительство комплекса

Ведомости

Группа ВТБ и «РВБ» (совместная компания маркетплейса Wildberries и группы Russ) подписали договор по продаже земельного участка площадью 49 га в особой экономической зоне «Максимиха», сообщил представитель кредитной организации.

На участке планируется построить складской комплекс. Объем вложений в строительство может составить более 10 млрд руб., планируемая площадь логистического центра – около 200 000 кв. м, как ранее и заявлялось. По словам генерального директора УК «Максимиха» Юлии Батаровой, расположение центра Wildberries предоставит компаниям, чьи производственные мощности находятся в Московском регионе, доступ к широкой сети сбыта по всей стране.

Соглашение о намерении приобрести земельный участок было подписано председателем правления ВТБ Андреем Костиным и главой Wildberries Татьяной Ким 7 июня 2024 г. на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). ОЭЗ «Максимиха» расположена на южном направлении от Москвы в 45 км от МКАД. На данный момент там ведется строительство контейнерного терминала «Усады», который даст возможность развития предприятий, ориентированных на железнодорожную логистику. ОЭЗ имеет собственную службу технического заказчика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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