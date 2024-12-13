Wildberries купила 49 га в ОЭЗ «Максимиха» под строительство комплекса
Группа ВТБ и «РВБ» (совместная компания маркетплейса Wildberries и группы Russ) подписали договор по продаже земельного участка площадью 49 га в особой экономической зоне «Максимиха», сообщил представитель кредитной организации.
На участке планируется построить складской комплекс. Объем вложений в строительство может составить более 10 млрд руб., планируемая площадь логистического центра – около 200 000 кв. м, как ранее и заявлялось. По словам генерального директора УК «Максимиха» Юлии Батаровой, расположение центра Wildberries предоставит компаниям, чьи производственные мощности находятся в Московском регионе, доступ к широкой сети сбыта по всей стране.
Соглашение о намерении приобрести земельный участок было подписано председателем правления ВТБ Андреем Костиным и главой Wildberries Татьяной Ким 7 июня 2024 г. на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). ОЭЗ «Максимиха» расположена на южном направлении от Москвы в 45 км от МКАД. На данный момент там ведется строительство контейнерного терминала «Усады», который даст возможность развития предприятий, ориентированных на железнодорожную логистику. ОЭЗ имеет собственную службу технического заказчика.