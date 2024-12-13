Кабмин запустит автоматическое продление разрешений на вылов рыбы с 2025 года
В 2025 г. в России может заработать автоматическое продление разрешений на вылов рыбы, сообщили «Ведомостям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Правительство России планирует внедрить проактивную выдачу лицензий и разрешений. Григоренко рассказал, что речь идет об автоматическом продлении разрешений для предпринимателей, которые соответствуют всем регуляторным требованиям.
«Ожидаем, что в 2025 г. проактивными станут разрешения на вылов рыбы. Росрыболовство и рыбопромышленники уже готовы и ждут запуск», – говорится в сообщении.
Предполагается, что после распределения квот рыбаки будут автоматически получать уведомление с предложением получить разрешение на добычу. Большинство данных в заявлении будет предзаполнено на основе имеющейся информации Росрыболовства и других ведомств.
«В случае если у предпринимателя несколько судов в пользовании, то раньше приходилось заполнять заявление на каждое из них, планируем, что будет одно заявление на все суда», – отметили в аппарате вице-премьера.
11 декабря Григоренко сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что за последние три года правительство сократило срок выдачи лицензий в 4,5 раза. В частности, в три раза сократилось количество необходимых для получения лицензии документов. «Было 10 документов – сейчас три документа», – отметили в сообщении.
Кроме того, средний срок получения разрешений снизился в два раза – с 43 дней до 21 дня, а количество документов, представляемых для получения разрешений, сократилось в два раза – с восьми до четырех.