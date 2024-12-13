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Кабмин запустит автоматическое продление разрешений на вылов рыбы с 2025 года

Ведомости

В 2025 г. в России может заработать автоматическое продление разрешений на вылов рыбы, сообщили «Ведомостям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Правительство России планирует внедрить проактивную выдачу лицензий и разрешений. Григоренко рассказал, что речь идет об автоматическом продлении разрешений для предпринимателей, которые соответствуют всем регуляторным требованиям.

«Ожидаем, что в 2025 г. проактивными станут разрешения на вылов рыбы. Росрыболовство и рыбопромышленники уже готовы и ждут запуск», – говорится в сообщении.

Предполагается, что после распределения квот рыбаки будут автоматически получать уведомление с предложением получить разрешение на добычу. Большинство данных в заявлении будет предзаполнено на основе имеющейся информации Росрыболовства и других ведомств.

«В случае если у предпринимателя несколько судов в пользовании, то раньше приходилось заполнять заявление на каждое из них, планируем, что будет одно заявление на все суда», – отметили в аппарате вице-премьера.

11 декабря Григоренко сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что за последние три года правительство сократило срок выдачи лицензий в 4,5 раза. В частности, в три раза сократилось количество необходимых для получения лицензии документов. «Было 10 документов – сейчас три документа», – отметили в сообщении.

Кроме того, средний срок получения разрешений снизился в два раза – с 43 дней до 21 дня, а количество документов, представляемых для получения разрешений, сократилось в два раза – с восьми до четырех.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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