Минсельхоз ввел годовой запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море
Министерство сельского хозяйства запретило вылов воблы на весь 2025 г. в Волге и Каспийском море. Соответствующий приказ ведомства размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Исключение составляет разрешенный прилов в соответствии с правилами рыболовства.
«Запретить по 31 декабря 2025 г. промышленное рыболовство <...> и любительское рыболовство воблы в Каспийском море, в реке Волга и ее водотоках в границах Астраханской области и водных объектах в границах Республики Калмыкия», – говорится в документе.
Кроме того, подписанным приказом на такой же период запрещается промышленное и любительское рыболовство плотвы в водных объектах, которые располагаются на территории Икрянинского, Камызякского, Володарского, Лиманского, Красноярского, Наримановского и Приволжского районов в границах Астраханской области.
Приказ вступит в силу с 1 января 2025 г. Контроль за его исполнением возложен на статс-секретаря – замминистра сельского хозяйства Максима Увайдова.
В октябре Минсельхоз также запретил вылов креветок на Дальнем Востоке до 31 декабря 2024 г. Ограничения коснулись Приморской и Западно-Сахалинской подзоны Японского моря. Они не распространяются на вылов креветок в научно-исследовательских и контрольных целях. Вылов водных биоресурсов в России к 7 октября 2024 г. в общей сложности превысил 3,9 млн т, сообщал ТАСС со ссылкой на Росрыболовство.