Минсельхоз ввел годовой запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море

В октябре Минсельхоз также запретил вылов креветок на Дальнем Востоке до 31 декабря 2024 г. Ограничения коснулись Приморской и Западно-Сахалинской подзоны Японского моря. Они не распространяются на вылов креветок в научно-исследовательских и контрольных целях. Вылов водных биоресурсов в России к 7 октября 2024 г. в общей сложности превысил 3,9 млн т, сообщал ТАСС со ссылкой на Росрыболовство.