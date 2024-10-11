Минсельхоз запретил вылов креветок на Дальнем Востоке до конца 2024 года

Вылов водных биоресурсов в России к 7 октября 2024 г. в общей сложности превысил 3,9 млн т, сообщал ТАСС со ссылкой на Росрыболовство. В Дальневосточном бассейне российский флот добыл свыше 3 млн т., а в исключительных экономических зонах иностранных государств и открытой части Мирового океана – более 394 100 т.