Минсельхоз запретил вылов креветок на Дальнем Востоке до конца 2024 года
Министерство сельского хозяйства запретило вылов креветок на Дальнем Востоке до 31 декабря 2024 г. Соответствующий приказ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
Ограничения коснулись Приморской и Западно-Сахалинской подзоны Японского моря. Они не распространяются на вылов креветок в научно-исследовательских и контрольных целях.
Приказ основывается на положениях ст. 26 закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Статья позволяет запрещать рыболовство в определенных районах и в отношении отдельных видов водных биоресурсов для их рационального использования.
Вылов водных биоресурсов в России к 7 октября 2024 г. в общей сложности превысил 3,9 млн т, сообщал ТАСС со ссылкой на Росрыболовство. В Дальневосточном бассейне российский флот добыл свыше 3 млн т., а в исключительных экономических зонах иностранных государств и открытой части Мирового океана – более 394 100 т.