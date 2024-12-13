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Сенатор Ворона: маркетплейсы зайдут в новые регионы в декабре – феврале

Ведомости

Федеральные торговые сети и маркетплейсы начнут свою работу в новых регионах России уже в ближайшие недели. Об этом сообщил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от Запорожской области Дмитрий Ворона.

«На сегодняшний день происходят открытия пунктов выдачи заказов, они у нас идут мультибрендовые. Мы не очень афишируем названия конкретных торговых сетей и конкретных компаний. Но могу сказать, что крупные сети заходят уже в конце декабря этого года, в январе – феврале следующего года, начинаются первые шаги», – сказал Ворона в интервью телеканалу «Россия 24», видеозапись фрагмента беседы опубликовал Telegram-канал Совета Федерации.

В марте глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал журналистам, что Ozon и Wildberries заработают на территории ДНР и Луганской народной республики в ближайшее время, соответствующее решение уже принято. Незадолго до этого вице-премьер Денис Мантуров также говорил «Донецкому агентству новостей», что российские маркетплейсы в скором времени появятся в новых регионах.

22 марта пресс-службы Ozon и Wildberries сообщили «Ведомостям», что в новых регионах России – ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях – нет необходимой инфраструктуры для работы. В Ozon добавили, что в 2024 г. компания прежде всего намерена развивать логистику на Дальнем Востоке и удаленных территориях Сибири. В Wildberries также пояснили, что в компании утвержден инвестиционный план на 2024-2026 гг., по которому приоритетное внимание сконцентрировано на строительстве торгово-логистической инфраструктуры на Дальнем Востоке, в Сибири и в малых населенных пунктах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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