Сенатор Ворона: маркетплейсы зайдут в новые регионы в декабре – феврале

22 марта пресс-службы Ozon и Wildberries сообщили «Ведомостям», что в новых регионах России – ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях – нет необходимой инфраструктуры для работы. В Ozon добавили, что в 2024 г. компания прежде всего намерена развивать логистику на Дальнем Востоке и удаленных территориях Сибири. В Wildberries также пояснили, что в компании утвержден инвестиционный план на 2024-2026 гг., по которому приоритетное внимание сконцентрировано на строительстве торгово-логистической инфраструктуры на Дальнем Востоке, в Сибири и в малых населенных пунктах.