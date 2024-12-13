Сенатор Ворона: маркетплейсы зайдут в новые регионы в декабре – феврале
Федеральные торговые сети и маркетплейсы начнут свою работу в новых регионах России уже в ближайшие недели. Об этом сообщил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от Запорожской области Дмитрий Ворона.
«На сегодняшний день происходят открытия пунктов выдачи заказов, они у нас идут мультибрендовые. Мы не очень афишируем названия конкретных торговых сетей и конкретных компаний. Но могу сказать, что крупные сети заходят уже в конце декабря этого года, в январе – феврале следующего года, начинаются первые шаги», – сказал Ворона в интервью телеканалу «Россия 24», видеозапись фрагмента беседы опубликовал Telegram-канал Совета Федерации.
В марте глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал журналистам, что Ozon и Wildberries заработают на территории ДНР и Луганской народной республики в ближайшее время, соответствующее решение уже принято. Незадолго до этого вице-премьер Денис Мантуров также говорил «Донецкому агентству новостей», что российские маркетплейсы в скором времени появятся в новых регионах.
22 марта пресс-службы Ozon и Wildberries сообщили «Ведомостям», что в новых регионах России – ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях – нет необходимой инфраструктуры для работы. В Ozon добавили, что в 2024 г. компания прежде всего намерена развивать логистику на Дальнем Востоке и удаленных территориях Сибири. В Wildberries также пояснили, что в компании утвержден инвестиционный план на 2024-2026 гг., по которому приоритетное внимание сконцентрировано на строительстве торгово-логистической инфраструктуры на Дальнем Востоке, в Сибири и в малых населенных пунктах.