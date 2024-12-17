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«Камаз» допустил возобновление сотрудничества с Европой и США в ближайшие годы

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«Камаз» считает вероятным возобновление сотрудничества иностранных партнеров с российским бизнесом в предстоящие годы, заявил замгендиректора компании Михаил Матасов на круглом столе в Совете Федерации.

«Мы предполагаем, что в ближайшие два-три года европейские и, возможно, американские партнеры вернутся к сотрудничеству с российскими предприятиями», — сказал он (цитата по ТАСС).

После начала спецоперации и введения антироссийских санкций с российского рынка ушли многие западные бренды. В сентябре 2022 г. президент Владимир Путин призвал отечественные компании занять освободившиеся ниши на рынке, а в мае следующего года глава государства говорил уже об активном их освоении отечественным бизнесом. В июне 2023 г. президент на пленарном заседании ПМЭФа говорил, что уход иностранных брендов с российского рынка не повлиял на выпуск товаров, изменился только логотип на продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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