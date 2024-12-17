«Камаз» допустил возобновление сотрудничества с Европой и США в ближайшие годы
«Камаз» считает вероятным возобновление сотрудничества иностранных партнеров с российским бизнесом в предстоящие годы, заявил замгендиректора компании Михаил Матасов на круглом столе в Совете Федерации.
«Мы предполагаем, что в ближайшие два-три года европейские и, возможно, американские партнеры вернутся к сотрудничеству с российскими предприятиями», — сказал он (цитата по ТАСС).
После начала спецоперации и введения антироссийских санкций с российского рынка ушли многие западные бренды. В сентябре 2022 г. президент Владимир Путин призвал отечественные компании занять освободившиеся ниши на рынке, а в мае следующего года глава государства говорил уже об активном их освоении отечественным бизнесом. В июне 2023 г. президент на пленарном заседании ПМЭФа говорил, что уход иностранных брендов с российского рынка не повлиял на выпуск товаров, изменился только логотип на продукции.