«Камаз» допустил возобновление сотрудничества с Европой и США в ближайшие годы

После начала спецоперации и введения антироссийских санкций с российского рынка ушли многие западные бренды. В сентябре 2022 г. президент Владимир Путин призвал отечественные компании занять освободившиеся ниши на рынке, а в мае следующего года глава государства говорил уже об активном их освоении отечественным бизнесом. В июне 2023 г. президент на пленарном заседании ПМЭФа говорил, что уход иностранных брендов с российского рынка не повлиял на выпуск товаров, изменился только логотип на продукции.