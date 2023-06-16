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Бизнес

Путин: уход иностранных брендов из России не отразился на выпуске товаров

Ведомости

Уход иностранных брендов с российского рынка не повлиял на выпуск товаров, изменился только логотип на продукции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Заметным событием и мощным стимулом для нашего бизнеса стало замещение транснациональных корпораций, которые ушли с российского рынка. <...> Под многими иностранными брендами уже давно продается продукция, которая полностью производится на наших мощностях. По сути, это российские товары только с зарубежными логотипами. Так что их выпуск с уходом зарубежных марок не прекратится, только логотип меняется», – сказал он.

По словам Путина, изначально российские компании переживали из-за ухода западных брендов, но сейчас занимают освободившиеся производственные площадки.

Президент отметил, что иностранные компании не смогли противостоять давлению западных элит. Российские власти, продолжил он, никого не выгоняли с рынка, а даже, наоборот, предлагали оценить последствия такого шага. Путин подчеркнул, что у каждой иностранной компании «было право выбора».

На фоне начала спецоперации России на Украине и введения антироссийских санкций многие западные бренды покинули российский рынок. В сентябре 2022 г. Путин призвал российские компании занять освободившиеся ниши на рынке.

В мае этого года он отметил, что бизнес в России «активно [их] осваивает». По его словам, в 1990-х гг. рынок был фактически «отдан иностранцам, в том числе транснациональным компаниям», из-за чего российские предприниматели не могли составить им конкуренцию. «Пришло время возвращать свои позиции», – заявил Путин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных