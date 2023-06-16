Путин: уход иностранных брендов из России не отразился на выпуске товаров

«Заметным событием и мощным стимулом для нашего бизнеса стало замещение транснациональных корпораций, которые ушли с российского рынка. <...> Под многими иностранными брендами уже давно продается продукция, которая полностью производится на наших мощностях. По сути, это российские товары только с зарубежными логотипами. Так что их выпуск с уходом зарубежных марок не прекратится, только логотип меняется», – сказал он.