«Транснефть» направила технику для сбора нефтепродуктов после ЧП с танкерами
Трубопроводная компания «Транснефть» направила специальную технику для очищения от нефтепродуктов береговой линии в Краснодарском крае после ЧП с танкерами. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, выбросы зафиксированы на протяжении 35 км от Темрюка до Анапы. В ликвидации задействовано 300 человек и около 50 единиц техники, пояснил Кондратьев. Как отметил глава региона, ситуация находится под контролем.
15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» получили повреждения, первый из них сел на мель, а второй лег в дрейф. С «Волгонефти 212» эвакуировали 13 моряков, один погиб.
«Волгонефть 239» села на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань. На борту находились 14 членов экипажа, все они благополучно эвакуированы на берег. Следственный комитет сообщал об обысках в компаниях, которые проводили техосмотр танкеров.