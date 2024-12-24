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WP: в Белом доме задумались о новых санкциях против энергетического сектора РФ

Ведомости

В администрации президента США Джо Байдена изучают возможность введения новых масштабных санкций против энергетического сектора РФ, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Собеседники издания полагают, что этот шаг позволит следующему главе американского государства Дональду Трампу и его команде иметь больше «рычагов влияния» на переговорах с Россией о прекращении конфликта на Украине.

Кроме того, США могут отозвать лицензии, позволяющие банкам обрабатывать российские энергетические транзакции, говорят источники. В конце октября США продлили до 30 апреля 2025 г. разрешение на проведение финансовых операций с подсанкционными российскими банками для расчетов в энергетической сфере. Разрешены сделки в этой области с Центробанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком и несколькими другими кредитными организациями РФ.

Издание отмечает, что с начала вооруженного конфликта на Украине Белый дом не решался на слишком жесткие меры против российского экспорта энергоносителей, опасаясь резкого роста мировых цен на нефть и бензин для американских автомобилистов. Но президентские выборы в США закончились, и инфляция находится под контролем, поэтому теперь весомых причин для осторожности в контексте санкций больше нет, пишет WP.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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