WP: в Белом доме задумались о новых санкциях против энергетического сектора РФ
В администрации президента США Джо Байдена изучают возможность введения новых масштабных санкций против энергетического сектора РФ, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Собеседники издания полагают, что этот шаг позволит следующему главе американского государства Дональду Трампу и его команде иметь больше «рычагов влияния» на переговорах с Россией о прекращении конфликта на Украине.
Кроме того, США могут отозвать лицензии, позволяющие банкам обрабатывать российские энергетические транзакции, говорят источники. В конце октября США продлили до 30 апреля 2025 г. разрешение на проведение финансовых операций с подсанкционными российскими банками для расчетов в энергетической сфере. Разрешены сделки в этой области с Центробанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком и несколькими другими кредитными организациями РФ.
Издание отмечает, что с начала вооруженного конфликта на Украине Белый дом не решался на слишком жесткие меры против российского экспорта энергоносителей, опасаясь резкого роста мировых цен на нефть и бензин для американских автомобилистов. Но президентские выборы в США закончились, и инфляция находится под контролем, поэтому теперь весомых причин для осторожности в контексте санкций больше нет, пишет WP.