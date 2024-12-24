WP: в Белом доме задумались о новых санкциях против энергетического сектора РФ

Издание отмечает, что с начала вооруженного конфликта на Украине Белый дом не решался на слишком жесткие меры против российского экспорта энергоносителей, опасаясь резкого роста мировых цен на нефть и бензин для американских автомобилистов. Но президентские выборы в США закончились, и инфляция находится под контролем, поэтому теперь весомых причин для осторожности в контексте санкций больше нет, пишет WP.