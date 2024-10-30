США временно разрешили операции по связанным с энергетикой сделкам с банками РФ

В конце апреля OFAC выпустило генеральную лицензию №8I, разрешающую проведение финансовых операций с подсанкционными российскими банками для расчетов в энергетической сфере, которая действует до 1 ноября 2024 г. Та лицензия по сути продлевала срок действия другой, изданной под номером 8H в октябре 2023 г.