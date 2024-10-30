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США временно разрешили операции по связанным с энергетикой сделкам с банками РФ

Ведомости

США до 30 апреля 2025 г. разрешили проведение финансовых операций с подсанкционными российскими банками для расчетов в энергетической сфере. Это следует из генеральной лицензии №8K управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

Разрешены сделки в этой области с Центробанком, Сбербанком, ВТБ, Росбанком, Альфа-банком, Внешэкономбанком, Совкомбанком, банком «Зенит», Национальным клиринговым центром (НКЦ) и несколькими другими кредитными организациями РФ.

В лицензии поясняется, что речь идет о любых транзакциях, связанных с добычей, производством, переработкой, сжижением, газификацией, о перевозке или покупке нефти, конденсатов, СПГ, нефтепродуктов и других энергоносителей, способных производить энергию, таких как уголь, древесина, уран и др.

В конце апреля OFAC выпустило генеральную лицензию №8I, разрешающую проведение финансовых операций с подсанкционными российскими банками для расчетов в энергетической сфере, которая действует до 1 ноября 2024 г. Та лицензия по сути продлевала срок действия другой, изданной под номером 8H в октябре 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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