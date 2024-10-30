США временно разрешили операции по связанным с энергетикой сделкам с банками РФ
США до 30 апреля 2025 г. разрешили проведение финансовых операций с подсанкционными российскими банками для расчетов в энергетической сфере. Это следует из генеральной лицензии №8K управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).
Разрешены сделки в этой области с Центробанком, Сбербанком, ВТБ, Росбанком, Альфа-банком, Внешэкономбанком, Совкомбанком, банком «Зенит», Национальным клиринговым центром (НКЦ) и несколькими другими кредитными организациями РФ.
В лицензии поясняется, что речь идет о любых транзакциях, связанных с добычей, производством, переработкой, сжижением, газификацией, о перевозке или покупке нефти, конденсатов, СПГ, нефтепродуктов и других энергоносителей, способных производить энергию, таких как уголь, древесина, уран и др.
В конце апреля OFAC выпустило генеральную лицензию №8I, разрешающую проведение финансовых операций с подсанкционными российскими банками для расчетов в энергетической сфере, которая действует до 1 ноября 2024 г. Та лицензия по сути продлевала срок действия другой, изданной под номером 8H в октябре 2023 г.